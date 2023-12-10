Yılmaz Tunç: "Somali Cumhurbaşkanının Oğlunun Karıştığı Trafik Kazası ile İlgili Polis Memurları Hakkında Adli Soruşturma Başlatılmıştır"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası ile ilgili olarak kaza sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesini yapan polis memurları hakkında adli soruşturma başlatılmıştır. Alınan ikinci rapor üzerine iki rapor arasındaki çelişkinin giderilmesi ve kesin rapor alınması için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor beklenmektedir” açıklamasını yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası ile ilgili olarak kaza sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesini yapan polis memurları hakkında adli soruşturma başlatılmıştır. Alınan ikinci rapor üzerine iki rapor arasındaki çelişkinin giderilmesi ve kesin rapor alınması için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor beklenmektedir" açıklamasını yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebep olan trafik kazasına ilişkin açıklama yaptı. Tunç'un X hesabından bu akşam yaptığı açıklama şöyle:

"Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası ile ilgili olarak kaza sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesini yapan polis memurları hakkında adli soruşturma başlatılmıştır. Alınan ikinci rapor üzerine iki rapor arasındaki çelişkinin giderilmesi ve kesin rapor alınması için Adli Tıp Kurumundan rapor beklenmektedir. Sıfatı ne olursa olsun herkes kanun karşısında eşit olup şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir."

NE OLMUŞTU?

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı elçiliğe ait 06 CD 4581 plakalı otomobil, 30 Kasım'da Kennedy Caddesi Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde motokurye Yunus Emre Göçer'in (38) kullandığı motosiklete arkadan çarpmıştı. Kazada, ağır yaralanan Yunus Emre Göçer, kaldırıldığı hastanede 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti. Mohammed Hassan Shekh Mohamud, kazanın ardından polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılması tepkilere yol açmıştı. Tepkilerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamud hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Aralık Cuma günü, şüpheli Mohammed Hassan Shekh Mohamud hakkında yakalama kararı çıkarılmasını ve yakalama anından itibaren 24 saat içinde Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmesini talep etmiş, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de talep doğrultusunda karar vermişti. Ancak Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un 2 Aralık'ta tarifeli uçakla Türkiye'den ayrıldığı ortaya çıktı.