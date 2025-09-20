Bakan Tunç, Şehit Sönmez'in Ailesini Ziyaret Etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2012'de Şırnak'ta şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez'in Antalya'daki ailesini ziyaret etti.

Bakan Tunç, Antalya'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, şehit Sönmez'in ailesiyle bir araya geldi.

Ziyarete ilişkin, NSosyal hesabından paylaşımda bulunan Tunç, şunları kaydetti:

"Bundan 13 yıl önce Şırnak'ta şehit olan kahraman askerimiz Jandarma Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez'in kıymetli ailesini Antalya'daki evinde ziyaret ettik. Şehidimizi dualarla andık, ailemizin hiç dinmeyen acısını paylaştık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ailemize gönderdiği 'Terörsüz Türkiye' hedefine ilişkin mektubu birlikte okuduk. Vatanımız için canını feda eden şehitlerimizin emanetleri başımızın tacıdır. Şehitlerimizin asil ruhlarını incitecek, ailelerimizi üzecek hiçbir adım atmadık atmayacağız. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun."