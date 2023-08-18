Adalet Bakanı Tunç, şehit hakim Alan'ın Ordu'daki ailesini ziyaret etti
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2017'de Tunceli'nin Pülümür ilçesinde polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan hakim Onur Alan'ın Ordu'daki ailesini ziyaret etti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2017'de Tunceli'nin Pülümür ilçesinde polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan hakim Onur Alan'ın Ordu'daki ailesini ziyaret etti.
Bakan Tunç, AK Parti'nin "Şehir Buluşmaları" programının ardından şehit hakim Alan'ın ailesinin evine geçti.
Şehit Alan'ın babası Mahmut ve annesi Fatma Alan ile görüşen Bakan Tunç, başsağlığı dileklerini iletti.
Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Güncel