Adalet Bakanı Tunç, Sakarya'da ziyaretlerde bulundu Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhur İttifakı'nın üyeleriyle Türkiye için kol kola çalıştıklarını belirterek "Özellikle bu birliktelik; güçlü Türkiye yolunda, ülkemizin bekası anlamında büyük tehditleri ortadan kaldıran bir birliktelik.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhur İttifakı'nın üyeleriyle Türkiye için kol kola çalıştıklarını belirterek "Özellikle bu birliktelik; güçlü Türkiye yolunda, ülkemizin bekası anlamında büyük tehditleri ortadan kaldıran bir birliktelik. Son seçimde katılan diğer partilerle bu birlikteliğin güçlü şekilde yoluna devam ettiğini görüyoruz." dedi.

Bakan Tunç, Sakarya Adliyesi'nde Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, hakim ve savcılarla bir araya geldi.

Daha sonra Bölge Adliye Mahkemesine (BAM) geçen Tunç, burada BAM Başkanı Nuri Koçer, BAM Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz ve görevli hakim ve savcılarla da görüştü.

MHP İl Başkanlığını da ziyaret eden Bakan Tunç'u, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Tunç, misafirperverlikleri için Bülbül ve MHP il yönetimine teşekkür etti.

Cumhur İttifakı'nın üyeleri olarak hep birlikte hem Türkiye hem Sakarya için el ele, kol kola çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Bakan Tunç, Türkiye'nin çetin süreçlerden geçtiğini işaret ederek "Bu anlamda Cumhur İttifakı'nın önemi daha da artmaya devam ediyor. Özellikle bu birliktelik; güçlü Türkiye yolunda, ülkemizin bekası anlamında büyük tehditleri ortadan kaldıran bir birliktelik. Son seçimde katılan diğer partilerle bu birlikteliğin güçlü şekilde yoluna devam ettiğini görüyoruz." dedi.

Bakan Tunç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile milletin yürütmeyi doğrudan belirlediği, hızlı karar alan ve uygulayan bir yönetim sistemine geçildiğini hatırlattı.

Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında, Türkiye Yüzyılı'nda eksiklikleri ortadan kaldırarak daha güçlü yola devam etme gayretinde olacaklarını vurgulayan Tunç, Sakarya'da Cumhur İttifakı'nın başarısı için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Bülbül de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Sakarya'da örnek şekilde devam eden ilişkileri, bundan sonra da sürdüreceklerini kaydetti.

Filistin-İsrail çatışmasına değinen Bülbül, "Aslında bütün meseleler Türkiye'nin etrafında dönüyor. Türk milletinin ve Türk devletinin güçlü olmasından başka da bir çıkar yol göremiyoruz hiçbirimiz. Sözün bittiği yerdeyiz, ne kadar lanetlesek kınasak da Cenab-ı Allah'a havale ediyoruz." diye konuştu.

Bülbül, Türkiye'nin gücünün artmasının da burada en önemli kritik husus olduğunu belirterek "Burada biz günlük siyasi hesapların hepsini bir tarafa bırakma arzusuyla Türkiye'nin gücüne güç katmak için bu yolda mücadele ediyoruz. Sizlerin de bu yolda samimi mücadelelerinin farkındayız." dedi.

Bakan Tunç ve beraberindekiler, daha sonra Sakarya Barosu'nu giderek Başkan İlknur Ebiz Yıldız ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Baro faaliyetleri hakkında Yıldız'dan bilgi alan Tunç başarı dileklerini iletti.

"Sakarya barışın ve kardeşliğin şehri"

Bakan Tunç, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi de makamında ziyaret etti.

Kentte verimli bir ziyaret programı geçirdiklerini aktaran Tunç, Sakarya'nın kültürel mozaiğiyle barışın ve kardeşliğin şehri olduğunu söyledi.

Kentin son zamanlarda her alanda geliştiğini, tarımda ticarette turizmde sanayide önemli atılımlar yaptığını dile getiren Tunç, Büyükşehir Belediyesinin güzel eserlerinin tüm belediyelere örnek olduğunu söyledi.

Tunç, Sakarya'nın her defasında milli iradeden, güçlü demokrasiden yana tavır koyduğunu aktararak bu desteğe layık olabilmek için ne kadar çok çalışsalar az geleceğini belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatan için canını veren tüm şehitleri rahmetle anan Tunç, "Onların emanetlerini Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyada hakkaniyeti, adaleti seslendirmeye devam eden güçlü Türkiye yolunda inşallah devam edeceğiz." dedi.

Tunç, tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Yüce de belediye yatırımları ve şehir hakkında Tunç'a bilgi verdi.

Kentin turizm, sanayi, spor ve tarımda önemli bir konuma sahip olduğunun altını çizen Yüce, gençliğin spor faaliyetleriyle yoğunlaşması için çalıştıklarını belirtti.

Ziyaretlerde Bakan Tunç'a, Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Çiğdem Erdoğan Atabek, Ali İnci, Murat Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve partililer eşlik etti.