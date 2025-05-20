Adalet Bakanı Tunç, Rus Mevkidaşı ile Adli İşbirliği Görüşmesi Yaptı

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası Hukuk Forumu için gittiği St. Petersburg'da, Rus mevkidaşı Konstantin Çuyçenko ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki adli işbirliğini geliştirmeye yönelik çalışmalar ve hukuki konular üzerine değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Tunç, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 13'üncü St. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu için bulunduğu Rusya'da mevkidaşı Konstantin Çuyçenko ile bir araya geldiklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"Ülkelerimiz arasındaki adli işbirliğini geliştirmeye yönelik yürüttüğümüz çalışmalar ve hukuki konular üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Karşılıklı güven anlayışına dayalı her alandaki ilişkilerimizi, yakın diyalog ve dostluk çerçevesinde daha da geliştirmeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz. Mevkidaşım Sayın Konstantin Çuyçenko ve heyetine ilgileri ve ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum."