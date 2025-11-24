Adalet Bakanı Tunç, Riyad'da Uluslararası Adalet Konferansı'na Katıldı

(ANKARA) - Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 2. Uluslararası Adalet Konferansı'na katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, burada Güney Afrika, İran, Macaristan, Pakistan ve Azerbaycan Adalet Bakanları ile bir araya geldi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan'ın Adalet Bakanı'nın yanı sıra Güney Afrika, İran, Macaristan, Pakistan ve Azerbaycan Adalet Bakanları ile bir araya geldiğini ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini açıkladı. Tunç, "Ülkelerimiz arasındaki adli işbirliğini ve ilişkileri güçlendirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.