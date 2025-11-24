Haberler

Adalet Bakanı Tunç, Riyad'da Uluslararası Adalet Konferansı'na Katıldı

Güncelleme:
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 2. Uluslararası Adalet Konferansı'na katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, birçok ülkenin adalet bakanlarıyla bir araya geldi ve işbirliğini güçlendirme sözü verdi.

(ANKARA) - Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 2. Uluslararası Adalet Konferansı'na katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, burada Güney Afrika, İran, Macaristan, Pakistan ve Azerbaycan Adalet Bakanları ile bir araya geldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 2. Uluslararası Adalet Konferansı'na katıldı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan'ın Adalet Bakanı'nın yanı sıra Güney Afrika, İran, Macaristan, Pakistan ve Azerbaycan Adalet Bakanları ile bir araya geldiğini ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini açıkladı. Tunç, "Ülkelerimiz arasındaki adli işbirliğini ve ilişkileri güçlendirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
