Adalet Bakanı Tunç: Provokatif Sosyal Medya Paylaşımlarına Soruşturma

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından sosyal medya platformlarında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte dezenformasyon içeren ve toplumda infial yaratma amacı taşıyan provokatif içeriklerin tespit edildiğini duyurdu. Bakan Tunç, söz konusu paylaşımları yapan hesaplarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından, sosyal medya platformlarında kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içeren ve toplumda infial uyandırma amacı taşıyan provokatif paylaşımların yapıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu paylaşımları yapan hesaplarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Kamu düzenini bozmaya yönelik bu tür provokatif içeriklere asla müsaade edilmeyecektir. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir." ifadesini kullandı.