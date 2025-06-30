Adalet Bakanı Tunç, Peygamber Efendimiz'e Karikatür Çizen Dergiye Soruşturma Başlattı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli soruşturma başlattığını duyurdu. Bakan Tunç, inançlara saygının önemine vurgu yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, inançlara yönelik saygısızlığın asla kabul edilemeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimizin karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi gereğince 'dini değerleri alenen aşağılama' suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Hiçbir özgürlük, bir inancın kutsallarını çirkin bir şekilde mizah konusu yapma hakkı tanımaz. Peygamber Efendimizin karikatürize edilmesi ya da herhangi bir şekilde görsel olarak temsil edilmeye çalışılması sadece dini değerlerimize değil, aynı zamanda toplumsal barışa zarar vermektedir. Milyonlarca Müslüman'ın inançlarını hiçe sayan bu provokasyon girişimine karşı gerekli hukuki adımlar gecikmeksizin atılacaktır."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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