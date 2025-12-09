Haberler

Adalet Bakanı Tunç, Parlamentolar Arası Birlik Heyeti ile Görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Parlamentolar Arası Birlik Türk Grubu Başkanı ve diğer uluslararası temsilcilerle bir araya gelerek insan hakları ve hukuk reformları üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdi.

(ANKARA) -Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Parlamentolar Arası Birlik Türk Grubu Başkanı Asuman Erdoğan, Parlamentolar Arası Birlik İnsan Hakları Komitesi Yöneticisi Rogier Huizenga, Sırbistan Milletvekili Mladen Grujic ve Moğolistan Milletvekili Nominchimeg Odsuren'le bir araya geldi. Görüşmede, Parlamentolar Arası Birlik ile yürütülen işbirliğinin sürdürülmesi konusu ele alındı.

Bakan Tunç, görüşmeye ilişkin olarak  sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Parlamentolar Arası Birlik Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekilimiz Asuman Erdoğan, Parlamentolar Arası Birlik Üyesi ve AK Parti Erzurum Milletvekilimiz Fatma Öncü, Parlamentolar Arası Birlik İnsan Hakları Komitesi Yöneticisi Rogier Huizenga, Sırbistan Milletvekili Mladen Grujic ve Moğolistan Milletvekili Nominchimeg Odsuren'le Bakanlığımızda bir araya geldik. Adalet Bakanlığı olarak Parlamentolar Arası Birlik ile yakın iş birliğimiz kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İnsan odaklı devlet anlayışımız çerçevesinde her alanda olduğu gibi hukuk ve insan hakları alanında da hayata geçirdiğimiz reformlarımıza vurgu yaptık. Yakın iş birliğimizi sürdüreceğimiz Parlamentolar Arası Birlik heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

