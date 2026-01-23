Haberler

Bakan Tunç'tan kar nedeniyle araçlarında mahsur kalanlara yardım eden AD-KUR ekiplerine teşekkür

Güncelleme:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gaziantep-Kahramanmaraş otoyolunda kar nedeniyle mahsur kalan vatandaşlara yardım eden AD-KUR ekiplerine teşekkür ederek, onların özverili çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gaziantep- Kahramanmaraş otoyolunda etkili olan kar nedeniyle araçlarında mahsur kalan vatandaşlara yardım eden Adliye Personeli Arama Kurtarma (AD-KUR) ekiplerine teşekkür etti.

Tunç, NSosyal hesabından, "AD-KUR görevinin başında, milletimizin yanında" başlığıyla yaptığı açıklamada, AD-KUR ekiplerinin, kar nedeniyle araçlarında mahsur kalan kişilere, temel ihtiyaç malzemeleri dağıtarak, "umut" olduğunu belirtti.

Zorlu hava şartlarına rağmen özveriyle çalışan, vatandaşların güvenliğini sağlayan ve ihtiyaçlarını karşılayan Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi AD-KUR ekibine teşekkür eden Tunç, kar yağışı nedeniyle yolda kalan kişilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Tunç'un paylaşımında, AD-KUR ekiplerinin vatandaşlara yardım ettiği anlara ait fotoğraflar da yer aldı.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı

Vicdansız hemşire hakkında yeni gelişme
İşte Türkiye'nin en iyi üniversiteleri

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor

Ümit öldü, yengesi tutuklandı! 'Hepinizi keserim' paylaşımı kan dondurdu

İşte Türkiye'nin en iyi üniversiteleri

Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu

MHP'li Adan'ı çıldırtan AK Partili vekilin kim olduğu ortaya çıktı

