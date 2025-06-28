Adalet Bakanı Tunç, Oltu'daki Maden Kazasına İlişkin Soruşturma Başlattı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen maden kazası hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı ve hayatını kaybeden işçiler için başsağlığı diledi.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen maden kazasına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Erzurum ilimizin Oltu ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaşanan acı olayla ilgili Oltu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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