Adalet Bakanı Tunç: Narin Güran'ın ölümünden sorumlu olanlar adalet önünde hesap verecektir

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşılmasına ilişkin "Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecektir" açıklamasını yaptı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldı. Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Tunç'un paylaşımı şöyle:

"Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran evladımızdan gelen acı haber hepimizi derinden üzdü. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ilk anından itibaren başlatılan soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecektir."