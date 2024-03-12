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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 'Dünya siyaset tarihinde art arda 17 seçimi kazanabilen başka bir lider, parti yok'

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Nallıhan ilçesinde yaptığı konuşmada, 18'inci sandıkta milletin en doğru kararı vereceğini belirtti. Tunç, AK Parti'nin iktidarında ülkenin demokrasisini güçlendirdiklerini ve vesayetçi anlayışı tarihin karanlık sayfalarına gömdüklerini vurguladı. Ayrıca, ekonomi politikalarının halkın alım gücünü artırmaya yönelik olduğunu ve enflasyona ezdirmeyeceklerini söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Dünya siyaset tarihinde art arda 17 seçimi kazanabilen başka bir lider, parti yok. Şimdi 18'inci sandık geliyor. 18'inci sandıkta da milletimiz en doğru kararı verecek." dedi.

Tunç, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Kömür İşletmeleri AŞ'yi ziyaret etti, ardından Çayırhan Mahallesi sakinleriyle iftar yaptı.

Bakan Tunç, iftar sonrası yaptığı konuşmada, iki dönemdir Nallıhan Belediye Başkanlığı yapan İsmail Öntaş'ın, yeniden seçilmesi durumunda "ustalık dönemi"ne başlayacağını belirterek, Öntaş'ın eser ve hizmet siyasetini kesintisiz devam ettireceğini kaydetti.

1994'te İstanbul'da yaşadığını anlatan Tunç, o dönemde CHP'nin elinde yaşanılamaz hale getirilen bir İstanbul'un olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Belediye Başkanlığı döneminde İstanbul'un yaşanılır hale getirildiğini ifade eden Tunç, Erdoğan'ın başlattığı gerçek belediyecilik anlayışının Ak Parti'nin kurulmasını sağladığını anlattı.

"Vesayetçi anlayışı tarihin karanlık sayfalarına gömdük"

Tunç, 22 yıllık AK Parti iktidarında 81 ilin eserlerle donatıldığını belirterek, "Savunma sanayisinde yerlilik oranını yüzde 80'in üzerine çıkardık. Ülkemizin dört bir yanını fiziki olarak imar ederken demokrasisini de güçlendirdik. Darbelere dayanıklı hale getirdik. Vesayetçi anlayışı tarihin karanlık sayfalarına gömdük. Ülkemizi demokrasi standartları noktasında daha yükseğe taşıdık." diye konuştu.

Bunları vatandaşların desteğiyle yaptıklarını dile getiren Tunç, "Dünya siyaset tarihinde art arda 17 seçimi kazanabilen başka bir lider, parti yok. Şimdi 18'inci sandık geliyor. 18'inci sandıkta da milletimiz en doğru kararı verecek. Biz de milletimizin o güvenine layık olabilmenin gayreti içinde çok çalışacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin refahını artırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Halkımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz"

Pandemi, deprem felaketi ve bölgedeki gelişmelerin Türk ekonomisini olumsuz etkilediğini anımsatan Tunç, "Halkımızın alım gücünü artırmaya, emeklimizin, işçimizin, memurumuzun maaşını yükseltmeye yönelik ekonomi politikalarımıza hız vermeye devam edeceğiz. Halkımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Biz, batık bir ekonomi devralmıştık. Ama bugün ülkemiz o günkünden çok daha iyi. İnşallah önümüzdeki süreçte bu istikrarlı kalkınma hamlelerine hız kesmeden devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Tunç, Nallıhan halkından, 31 Mart'ta ilçede İsmail Öntaş'a, büyükşehirde ise Turgut Altınok'a oy vermelerini isteyerek, "5 yıl geride kaldı. İlçe belediyesinin yaptıklarını sizler görüyorsunuz. Büyükşehir namına bir eser yok. Ankara, 5 yıllık kayıp yıllarını inşallah sizler sayesinde telafi edecek." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Yılmaz Tunç Nallıhan AK Parti Siyaset Ekonomi Dünya Güncel Haberler

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