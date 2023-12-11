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Adalet Bakanı Tunç: "Halil Umut Meler'e yönelik saldırının gerçekleştiği olaylarda sorumluluğu bulunanlar hakkında gerekli adli soruşturma...

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MKE Ankaragücü-Rizespor müsabakasının bitiminde hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırıya ilişkin gerekli adli soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MKE Ankaragücü- Rizespor müsabakasının bitiminde hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırıya ilişkin gerekli adli soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın bitmesinin ardından maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırı gerçekleşti. Maç sonu yaşanan olayların ardından Adalet Bakanı Tunç, "Maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırının gerçekleştiği olaylarda sorumluluğu bulunanlar hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Halil Umut Meler MKE Ankaragücü Rizespor Güvenlik 3. Sayfa Yerel Spor Güncel Haberler

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