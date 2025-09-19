Adalet Bakanı Tunç, Malta'da Ülkeler Arası Adli İşbirliğini Güçlendirdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Malta'da Malta Adalet Bakanı Jonathan Attard, Bosna Hersek Adalet Bakanı Davor Bunoza ve Gürcistan Adalet Bakanı Paata Salia ile bir araya geldi.

Bakan Tunç, Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı için gittiği Malta'nın başkenti Valetta'da, konferansın ardından mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

Tunç, Maltalı Bakan Attard ile görüşmesinde, konferansa ev sahipliği için teşekkürlerini ileterek, "Malta'nın öncülüğünde gerçekleşen bu toplantının, adalet alanında işbirliği ve dayanışmayı güçlendirmesi açısından son derece faydalı olduğunu ifade etmek isterim. Konferans süresince yürütülen tartışmalar ve paylaşılan tecrübeler, hepimiz için yol gösterici olmuştur." dedi.

Türkiye ile Malta'nın tarihsel bağlara sahip olduğuna işaret eden Tunç, "İki ülke arasındaki bu güçlü ilişkilerin adli işbirliği alanında daha da geliştirilmesi kanaatindeyim." diye konuştu.

Konferans kapsamında imzalanan protokole de değinen Tunç, şunları kaydetti:

"Protokolün en önemli hedeflerinden biri de adli işbirliği kapsamında dijitalleşmeden en yüksek seviyede yararlanmaktır. Dijitalleşme, artık sadece teknolojik bir gelişme değil, aynı zamanda toplumsal yapının her alanında köklü değişimlere yol açan bir dönüşüm sürecidir. Bu itibarla adli yardımlaşma süreçleri dahil yargısal işlemlerde dijitalleşmenin önemini vurguluyoruz."

"Çalışmalar bölgenin de hukuk sistemine katkı sağlayacaktır"

Bakan Tunç, Bosna Hersekli mevkidaşı Bunoza ile görüşmesinde, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ilişkilerin yalnızca diplomatik temaslarla sınırlı olmadığını, iki ülke halkı arasında gönül bağı bulunduğunu bildirdi.

Adli yardımlaşma alanında iki ülke arasındaki işbirliğinin genelde olumlu ve sorunsuz şekilde ilerlediğini vurgulayan Tunç, "Bosna Hersek ile işbirliğimizi geliştirmeye her zaman hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Bu tür çalışmalar sadece iki ülkenin değil, bölgenin de hukuk sistemine katkı sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

Suçluların iadesi, ceza istinabe talepleri, hükümlü nakli ile ilgili iki ülke arasında henüz sonuçlanmamış taleplerin bulunduğunu belirten Tunç, "Bunların da hızlı şekilde sonuçlanmasıyla ilgili olarak her iki tarafın teknik çalışmalar yürütmesinde fayda olacağı kanaatindeyiz." dedi.

"Adalet ve yargı alanında da işbirliğimiz gelişti"

Adalet Bakanı Tunç, Gürcistan Adalet Bakanı Salia ile görüşmesinde, "Gürcistan'ın bizim için hem tarihsel hem de kültürel açıdan özel bir yeri bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Son yıllarda Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkilerin her alanda çok boyutlu gelişme kaydettiğini anlatan Tunç, "Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkiler yalnızca siyasi ve ekonomik boyutlarla sınırlı değildir. Adalet ve yargı alanında da işbirliğimizin geliştiğini memnuniyetle görüyoruz." diye konuştu.

Suçluların iadesi, karşılıklı adli yardımlaşma, uzman değişimi, yargı mensuplarının mesleki eğitimleri ve ortak seminerler düzenlenmesi gibi konularda işbirliğinin daha da ileriye taşınabileceğine işaret eden Tunç, "Özellikle sınır aşan organize suçlar, insan kaçakçılığı, siber suçlar ve kara para aklama ile mücadele hususlarında ortak çalışmalarımızın derinleştirilmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda bakanlıklarımız arasında teknik düzeyde istişare mekanizmalarının güçlendirilmesinin faydalı olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Tunç, suçluların iadesi, ceza istinabe talepleri, hükümlü nakli gibi karşılıklı taleplerin gecikmeden sonuçlanması adına da çalışmaların sürdürülmesinin önemli olduğunu vurguladı.