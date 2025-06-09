Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in Madleen Gemisine Saldırısını Kınadı

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan "Madleen" isimli teknenin İsrail tarafından içindeki aktivistlerle birlikte alıkonulmasına tepki gösterdi. Tunç, "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Madleen isimli gemiye saldıran İsrail, sadece silahsız sivil gönüllüleri değil, insanlığın ortak vicdanını da hedef almıştır. Madleen gemisinde bulunan insan hakları savunucularına yapılan saldırı tüm insanlığa yönelmiş bir saldırıdır" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı delerek insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na (Freedom Flotilla Coalition - FFC) ait "Madleen" adlı yelkenliyi alıkoymasına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

"Katil İsrail, bir kez daha hukuk tanımazlığını gözler önüne sermiştir" diyen Bakan Tunç'un paylaşımı şu şekilde:

"Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Madleen isimli gemiye saldıran İsrail, sadece silahsız sivil gönüllüleri değil, insanlığın ortak vicdanını da hedef almıştır. Madleen gemisinde bulunan insan hakları savunucularına yapılan saldırı tüm insanlığa yönelmiş bir saldırıdır. Soykırımcı İsrail, düzenlediği saldırıyla ahlakının ve vicdanının olmadığını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. İsrail, yıllardır sürdürdüğü sistematik saldırılarla yalnızca Filistin halkını değil, uluslararası hukukun temel ilkelerini ve Birleşmiş Milletler kararlarını da çiğnemeye devam etmektedir. Çocukları öldüren, yardım taşıyan gemilere saldıran, gazetecileri ve sağlık çalışanlarını hedef alan bu alçaklık cezasız kalmamalıdır. Gazze'de 55 bin masum insanı şehit eden bebek katili İsrailli yöneticiler, hukuk önüne çıkarılarak hak ettikleri cezayı mutlaka almalıdır."