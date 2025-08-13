Adalet Bakanı Tunç, kaymakam adaylarıyla bir araya geldi

Adalet Bakanı Tunç, kaymakam adaylarıyla bir araya geldi
Güncelleme:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 110. Dönem Kaymakamlık Kursu'nda kaymakam adaylarıyla bir araya geldi.

Tunç, sosyal medya platformu Next Sosyal'den yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanlığı 110. Dönem Kaymakamlık Kursu'nda, kaymakam adaylarıyla bir araya geldiklerini ifade etti.

Burada tecrübe paylaşımında bulunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen, devlet ile milleti buluşturan politikalardan bahsettiklerini belirten Tunç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Daima hukukun üstünlüğünü esas alarak demokrasimizin güçlendirilmesi, temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi, devletimizin bekası için attığımız tarihi adımları anlattık. İlçelerimizde devletimizin en üst yöneticisi olarak göreve başlayacak olan tüm kaymakam adaylarımızın, vatanımıza ve milletimize tam bir adanmışlıkla hizmet edeceklerine yürekten inanıyorum. Kaymakam adaylarımıza üstlenecekleri kutsal görevlerinde şimdiden başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
