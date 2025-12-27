Haberler

Adalet Bakanı Tunç, KARDEMİR'i ziyaret etti

Güncelleme:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarını (KARDEMİR) ziyaret ederek fabrikada yapılan üretim hedefleri ve bölge ekonomisine katkıları hakkında bilgiler aldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarını (KARDEMİR) ziyaret etti.

Fabrikadan yapılan açıklamaya göre, KARDEMİR Genel Müdürlüğü'nde Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali Oflaz, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcıları, Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz ve çalışanlar tarafından karşılanan Bakan Tunç, şirketin şeref defterini imzaladı.

Daha sonra beraberindeki heyet ile toplantı salonuna geçen Tunç, Oflaz'dan şirketin faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

Bakan Tunç, "fabrikalar kuran fabrika" olarak anılan fabrikanın yalnızca Karabük ve bölge ekonomisi için değil, ülke ekonomisi açısından büyük bir değer taşıdığını belirterek, KARDEMİR yönetimine ve çalışanlarına başarı dileklerini iletti.

KARDEMİR'de 2026'nın "verimlilik yılı" ilan edildiğini belirten Oflaz da şunları kaydetti:

"2,5 milyon ton olan üretimimizi, verimlilik artışına yönelik yatırımlarımızla birlikte 3 milyon ton seviyelerine çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca, ülkemizde tek üreticisi olduğumuz demir yolu rayı ve demir yolu tekerinin yurt dışı pazarlardaki payını artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. KARDEMİR, ülkemizin en önemli stratejik tesislerinden biridir. Yönetimimiz de bu bilinçle hareket ederek şirketimizi sürdürülebilir başarılara ulaştırmak için çalışmalarına devam etmektedir."

Toplantının ardından Oflaz tarafından Tunç'a, şirketin ve kentin simgesi olan "ilk Türk demiri"nin replikası takdim edildi.

Ziyaretin devamında Bakan Tunç ve beraberindeki heyet, üretim tesislerinde teknik incelemelerde bulundu. Sırasıyla Çubuk Kangal Haddehanesi, Demiryolu Teker Fabrikası, Kok Fabrikaları ve Yüksek Fırınlar'ı ziyaret eden Tunç ve beraberindeki heyet, çalışanlarla yenilen akşam yemeğinin ardından şirketten ayrıldı.

Ziyarette, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Adalet Bakan Yardımcıları, Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Karabük Adalet Komisyonu Başkanı Aynur Çelik ve AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt da yer aldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
