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Adalet Bakanı Tunç, Kahramanmaraş'ta esnaf ve vatandaşlarla görüştü

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta konteyner çarşıda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta konteyner çarşıda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Tunç, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta, Ulu Cami Meydanı'ndaki konteyner çarşıyı gezdi.

Burada esnafı ziyaret eden Bakan Tunç, vatandaşlarla da görüştü.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Güncel

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