Adalet Bakanı Tunç: İşyurtları ile Hükümlülerin Topluma Kazandırılması Amaçlı Çalışmalar Sürüyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ülkemizin 81 iline adalet hizmetlerimizi daha da yukarıya taşımak ve vatandaşlarımızın yargıya güvenini daha da artırmanın gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışına Bakan Tunç'un yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, yargı mensupları ve davetliler katıldı.

Bakan Tunç, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen İşyurdu Müdürlüğünün katılımıyla fuarın düzenlendiğini, İşyurdu Müdürlüklerinde tutuklu ve hükümlülere verilen eğitimlerle üretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini, aynı zamanda hükümlülere maddi destek verildiğini bildirdi.

"Hukuk devletinin temel amacı adaleti tecelli ettirmektir." ifadesini kullanan Tunç, ceza adaleti sisteminin toplumsal barışın sağlanması açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Tunç, ceza adaleti sisteminin amacının yalnızca suçluyu cezalandırmak değil aynı zamanda toplumu suçtan korumak ve suçluları yeniden topluma kazandırmak olduğunu kaydetti.

Cezaevlerinin adeta bir "okul" görevi ifa ettiğini belirten Tunç, cezaevlerinde 75 bin 205 hükümlü ve tutuklunun eğitim gördüğünü, 957 öğretmenin bulunduğunu, bu yıl 1366 kişinin okuma-yazma öğrendiğini dile getirdi.

Tunç, cezaevlerindeki mesleki eğitim merkezlerinde 8 bin 180 kişiye kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgesi verildiğini belirterek, 2025'te açılan 8 bin 724 kursta 135 bin 373 kursiyerin eğitim gördüğünü, 8 yılda 113 tutuklu ve hükümlünün de hafız olduğunu aktardı.

İl ve ilçe halk kütüphanelerindeki 23 milyon kitaba hükümlü ve tutukluların erişiminin sağlandığını ifade eden Tunç, 2025'te şu ana kadar 2 milyon 200 binden fazla yayından yararlanıldığını belirtti.

"İnsanı yaşatmanın, adaleti hakim kılmanın derdindeyiz"

Adalet Bakanı Tunç, ceza ve infaz kurumlarında hükümlülerin ıslahına yönelik eğitimlerin yanında, onların infaz sonrası yaşamlarında topluma kazandırılmaları ve meslek ile sanat öğrenmeleri amacıyla İşyurtları Kurumunun önemli faaliyetler yürüttüğünü söyledi.

İşyurtları sistemiyle hükümlülerin meslek edindiğini, böylece yeniden suç işleme riskini azalttıklarının altını çizen Tunç, topluma entegrasyonlarına da yardımcı olunduğunu ifade etti.

Farklı alanlarda mesleki eğitimler alan hükümlü ve tutukluların rehabilite olmalarına da yardımcı olduğunu anlatan Tunç, "Meslek kazanan ve üretime katılan mahkumların, cezaevinden çıktıktan sonra daha az suç işleme eğiliminde olduğu ve bu sistemin toplum güvenliğine katkı sunduğunu görüyoruz." dedi.

Tunç, Türkiye genelinde 374 İşyurdu Müdürlüğünde 1700 atölye ve tesisin bulunduğuna işaret ederek, buralarda mobilyadan tekstile, metalden el ürünlerine kadar birçok ürünün üretildiği bilgisini verdi.

Bakan Tunç, İşyurtlarının vatandaşlara ve Türkiye'ye hizmet kazandırdığını belirterek, "Ülkemizin 81 iline adalet hizmetlerimizi daha da yukarıya taşımak ve vatandaşlarımızın yargıya güvenini daha da artırmanın gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.