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Adalet Bakanı Tunç: İstanbul'daki deprem sonrası adliyelerde olumsuz durum yok

Adalet Bakanı Tunç: İstanbul'daki deprem sonrası adliyelerde olumsuz durum yok
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da meydana gelen depremin ardından adliye binaları, ceza infaz kurumları ve Bakanlığa bağlı hizmet binalarında herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığını açıkladı. Deprem sonrası gerekli kontrollerin yapıldığını ve adalet hizmetlerinin kesintisiz devam ettiğini belirtti.

(İSTANBUL ) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da meydana gelen deprem nedeniyle kentteki adliye binaları, ceza infaz kurumları ve Bakanlığa bağlı hizmet binalarında olumsuz bir duruma rastlanmadığını bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası kentteki adliye binaları, ceza infaz kurumları ve Bakanlığa bağlı hizmet binalarının durumu hakkında bilgi paylaşımı yaptı.

Tunç'un paylaşımı şöyle:

"İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremin ardından Adalet Bakanlığımıza bağlı tüm birimlerde gerekli kontroller yapılmıştır.

Adliye binalarımızda, ceza infaz kurumlarımızda ve Bakanlığımıza bağlı hizmet binalarında olumsuz bir duruma rastlanmamıştır.

Adalet hizmetlerimizin sunumunda kesinti olmayıp ceza infaz kurumlarının güvenliği de eksiksiz şekilde sağlanmaktadır.

Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerinin aileleriyle iletişim kurmaları noktasında gerekli kolaylık gösterilmektedir.

Bir kez daha depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

Kaynak: ANKA / Güncel
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