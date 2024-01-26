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Adalet Bakanı Tunç: İsrail İnsanlık Suçuna Son Vermeli

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle açılan davada Uluslararası Adalet Divanının ihtiyati tedbir kararı vermesini olumlu bulduğunu belirterek, İsrail'in bu karara acilen uyması gerektiğini söyledi.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, " İsrail, Uluslararası Adalet Divanının aldığı ihtiyati tedbir kararına acilen uyarak insanlık suçuna son vermelidir" dedi.

Bakan Tunç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle 'soykırım' suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanında açılan davada verdiği karara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Tunç, "İsrail'in 'Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davada, Uluslararası Adalet Divanının ihtiyati tedbir kararı vermesi, Filistin'de akan kanın durdurulması ve insanlık suçunun sona erdirilmesi açısından olumludur. İsrail, Uluslararası Adalet Divanının aldığı ihtiyati tedbir kararına acilen uyarak insanlık suçuna son vermelidir. 7 Ekim'den bu yana 11 bini çocuk, 7 bini kadın olmak üzere 26 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine, 64 binin üzerinde kişinin yaralanmasına neden olan İsrail, tedbir kararını acilen yerine getirerek saldırılarını bir an önce durdurmalıdır. Kararın uygulanması için uluslararası mekanizmanın da ivedilikle harekete geçmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yılmaz Tunç İsrail Gazze İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

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