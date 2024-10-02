Adalet Bakanı Tunç: 'İlk Derecenin Vermiş Olduğu Bir Karar Hatalı da Olabiliyor İstinaf ve Temyiz Süreçleri Bunun İçin Var'

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "25 bin hakim ve savcımız yılda 12 milyon dosyada karar veriyorlar. Dolayısıyla bu kararların içerisinde kanunların farklı yorumlanmasından kaynaklanan bir takım tereddütler de ortaya çıkıyor. Yargı kararlarını eleştireceğiz bu eleştiri kaliteyi de beraberinde getirecek ama bir takım iftiralarla 25 bin hakim ve savcımızı töhmet altında bırakacak bir takım yanlış değerlendirmeler yaparsak yargı yıpranmış olur" dedi.

Ankara'da yeni Adli Tıp Grup Başkanlığı Binasının temeli Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılımı ile atıldı. Adli Tıp Grup Başkanlığı binasında, Adli Tıp Şube Müdürlüğü, Morg İhtisas Daire Başkanlığı, Kimya İhtisas Daire Başkanlığı, Biyoloji İhtisas Daire Başkanlığı, Trafik İhtisas Daire Başkanlığı ve Fizik İhtisas Daire Başkanlığı birimleri yer alacak. Temel Atma töreninde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç adaletin tecellisi için adli tıpa ihtiyaç olduğunu belirterek şunları söyledi:

" Konumuz adli tıp, adli tıpın hizmet verdiği de adalet. Adaletin tecellisi maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, delillerin ortaya çıkarılması, değerlendirilmesi ve yargının hizmetine sunulması. Adaletin hakkı ile tecellisi için adli tıpa ihtiyaç var. Bilirkişi kurumuna ihtiyaç var. Adli Tıp Kurumumuz yargı teşkilatımızın çok önemli bağımsız ve tarafsız bir bilirkişilik kurumu. Adalet mülkün temelidir. Adalet toplumsal barış ve huzurun teminatıdır. Dolayısıyla devletin temeli olan adalet özellikle en önem verilmesi gereken bir alan. 22 yıldan bu yana adaletin tecellisi noktasında, hukuk devletinin gerçekleşmesinde 3 önemli unsur öne çıkıyor. Buna önem vermek gerekiyor. Başlıcası insan unsuru, hakimlerimiz, savcılarımız, avukatlarımız ve yargı teşkilatımız, adalet personelimiz bunların hem nicelik açısından hem nitelik açısından kalitesini daha yükseklere taşımak ve bu anlamda çok önemli mesafeler aldık. 25 bin hakim ve savcımızın gerek mesleğe kabulünden önce gerekse mesleğe kabul edildikten sonra onların özelikle hem yeni değişen gelişen mevzuata uyum sağlamaları hem hizmet içi eğitimlerini daha kaliteli hale getirme noktasında Türkiye Adalet Akademimizle beraber önemli çalışmaları sürdürüyoruz."

Bakan Tunç ilk derece mahkemelerinde alınan kararların sosyal medyada ve basında eleştirilmesiyle ilgili de şunları söyledi:

" Adaletin tecellisi noktasında 25 bin hakim ve savcımız kılı kırk yararak titiz bir çalışma gerçekleştiriyor. Tabi ki ilk derecesi, istinafı, temyizi 3 dereceli bir sisteme sahibiz. ilk derecenin vermiş olduğu bir karar hatalı da olabiliyor zaten istinaf ve temyiz süreçleri bunun için var. İstisnai da olsa bu tür kararlar ortaya çıktığında hemen sosyal medyada, basında bir dezenformasyona, yargıyı yıpratmaya yönelik bir algı çalışmasına gidiliyor. Bunu yapmamak lazım. Bu yargıyı yıpratan adaletin yıpranmasına, devletin temelinin yıpranmasına neden olan bir husus. Hepimizin, özellikle basın kuruluşlarımızın da bu konuda sorumlu davranması lazım. Elbette bu hatalı kararları en aza indirmek lazım bunun için mücadele ediyoruz ve kaliteyi yakalamak lazım. Bu anlamda 25 bin hakim ve savcımız yılda 12 milyon dosyada karar veriyorlar dolayısıyla bu kararların içerisinde kanunların farklı yorumlanmasından kaynaklanan bir takım tereddütler de ortaya çıkıyor. Yargı kararlarını eleştireceğiz bu eleştiri kaliteyi de beraberinde getirecek ama bir takım iftiralarla 25 bin hakim ve savcımızı töhmet altında bırakacak bir takım yanlış değerlendirmeler yaparsak yargı yıpranmış olur."

"Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlık çalışmalarının sonuna geldik"

Bakan Tunç, 4. Yargı Reformu Strateji Belgesinin önümüzdeki haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşacağını da belirterek, "Orada 1 yıldan bu yana titiz bir çalışma sergiledik. Tüm kademelerin görüşlerini aldık. Barolarımızın, avukatlarımızın, hukuk fakültelerimizin görüşlerini aldık. Karşılaştıkları sorunları bizlere iletmelerini istedik. Yargının hızlandırılması, hukukun üstünlüğüne dayanan gecikmeden ve öngörebilir bir adalet sisteminin daha da tesis edilmesi adına herkesin tekliflerini aldık. Bu görüşler doğrultusunda Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlık çalışmalarının sonuna geldik. Özellikle adalete güven noktasında ceza mevzuatımızla ilgili, cezasızlık algısının ortadan kaldırılması ile ilgili önemli yenilikleri sayın Cumhurbaşkanımız açıkladığında göreceğiz" dedi.