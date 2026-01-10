Haberler

Adalet Bakanı Tunç'tan "10 Ocak İdareciler Günü" paylaşımı Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ülkede hizmet veren mülki idare amirlerinin 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutlayarak, onlara üstün muvaffakiyetler diledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ülkemizin dört bir yanında fedakarca görev yapan, adaletle yöneten, yol gösterici olan tüm mülki idare amirlerimizin 10 Ocak İdareciler Günü'nü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ülkemizin dört bir yanında fedakarca görev yapan, adaletle yöneten, yol gösterici olan tüm mülki idare amirlerimizin 10 Ocak İdareciler Günü'nü tebrik ediyorum. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesini şiar edinerek insanı merkeze alan projelere imza atan, kararlarıyla geleceğe yön veren idarecilerimize çalışmalarında üstün muvaffakiyetler diliyorum."

