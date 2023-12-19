Adalet Bakanı Tunç, "Hukuk Klinikleri Sertifika Töreni"nde konuştu Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Artık demokrasinin, milli iradenin yanında duran bir yargı sistemimiz var." dedi.

Tunç, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde "Hukuk Klinikleri Sertifika Töreni"ne katıldı.

Bakan Tunç, buradaki konuşmasında, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin Cumhuriyetin ilk hukuk fakültesi olduğunu, 1925 yılında kurulan ve 1928 yılında ilk mezunlarını veren fakültenin, 100 yıla yaklaşan köklü tarihi, nitelikli eğitimi ve öğrencilerinin kalitesiyle adından sürekli söz ettirdiğini söyledi.

Fakültenin, yaşamını ülkenin aydınlık yarınlara ulaşmasına adayan mezunlar verdiğini ifade eden Tunç, "Okulumuzun yetiştirdiği öğrenciler, derslere katılan öğretim görevlileri, bugüne kadar ortak bir hukuk eğitimi mirası oluşturdular. İnanıyorum ki, burada olan birçok kardeşimiz de ileride çok iyi yerlere gelecek, vatanımıza, milletimize faydalı işlere imza atacaktır." ifadelerini kullandı.

Öğrencilere seslenen Tunç, şöyle konuştu:

"Bu, bir bayrak yarışıdır. Yarın bizim bulunduğumuz yerlerde sizler olacaksınız. Nerede olursak olalım, hangi görevi yapıyorsak yapalım, taviz vermememiz gereken şey hukukçu kimliğimiz olmalı. Adalete olan bağlılığımızdan hiçbir şekilde ödün vermememiz gerekir. Hukukçu olmak, dili, ırkı, dini, inancı ne olursa olsun herkese eşit şekilde davranmayı gerektirir. Bugün dünyanın dört bir yanında meydana gelen olaylarda yaşanan adaletsizliklere, eşitsizliklere maalesef hepimiz tanıklık ediyoruz. İnsanlara dinlerine göre, dillerine göre, milliyetlerine göre davranıp, buna karşın adil olduğunu iddia edenleri görmekteyiz. Filistin'de planlı bir şekilde yürütülen çocuk, yaşlı genç, kadın erkek demeden yapılan kıyımlara hepimiz şahidiz. Yaşadığımız günler bir kez daha adil olduğunu iddia edenlerin aslında adaleti herkes için savunmadıklarını tüm açıklığıyla gösterdi."

Hukuk meslekleri giriş sınavı

Hukuk fakültesi öğrencilerinin çağın ihtiyaçlarına uygun, sorunlara cevap verebilecek bir eğitim alınması için yüksek eğitim kurumlarıyla işbirliği halinde olduklarını ifade eden Tunç, "Eğitim kalitesini, akademisyen kadrosunu güçlendirerek hukuk eğitiminin özellikle lisans düzeyinde çok daha kaliteli olması noktasındaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Hukuk fakültesi bittikten sonraki süreci de önemsediklerini ifade eden Tunç, önümüzdeki yıl uygulamasına başlanacak Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın, hem hukuk eğitiminde hem de mezuniyetten sonraki süreçte kalitenin artmasına katkı sağlayacağını dile getirdi.

Bakan Tunç, "Hukuk fakültesini tamamlayan kardeşlerimizin artık bir ön elemeden geçmesi gerekiyor. Mezunlar, 2024 yılından itibaren Hukuk Meslekleri Giriş Sınavı'na girmeden avukatlık stajına başlayamayacak, hakim ve savcı yardımcılığı sınavına giremeyecek." dedi.

Hukuk kliniklerine de değinen Bakan Tunç, dünyada sayılı üniversitede bulunan bu klinikler sayesinde öğrencilerin, adliyelerde hakim ve savcılarla bir araya gelerek teoride öğrendiklerini uygulamada pekiştirme fırsatına sahip olduklarını belirtti. Tunç, "Bu klinikler, geleceğin hukukçularının donanımlı ve etkili birer hukukçu olmasına önemli katkılar sunuyor. Bu klinikler sayesinde öğrenciler, gerçek hukuki sorunlarla yüzleşiyor ve bu sorunları çözme yeteneği kazanıyor." diye konuştu.

"Yargının töhmet altında bırakıldığını üzülerek görüyoruz"

Yılmaz Tunç, en önemli gayelerinin, adaletin doğru ve tarafsız şekilde tecelli etmesi olduğunu söyledi.

Vatandaşın yargı hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti en yüksek noktaya çıkarmaya gayret ettiklerini belirten Tunç, şöyle devam etti:

"Son zamanlarda özellikle adalete güveni sarsmak, devlete güveni sarsmak için, milyonlarca karar içerisinden birkaç hatalı karar öne çıkarılarak bütün yargının töhmet altında bırakıldığını üzülerek görüyoruz. Geçen yıl 12 milyon davada karar verilmiş. Tabii ki hatalı kararlar olabilir. Bunların düzeltilmesine yönelik mekanizmalar elbette ki yargı içerisinde var. İstinaf var, temyiz var, bireysel başvuru hakkı var, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden doğan haklar var. Yargının hatalı kararları elbette ki yine yargı içerisinde düzeltilebilir. Ama birkaç kararı cımbızla ortaya çıkarıp, işte yargı böyle, işte adalet böyle şeklindeki karalamaların yargıya güveni zedelemeye yönelik bir çaba olduğunu görüyoruz. Buna hiçbir zaman müsaade etmeyiz."

"O günün yargısı nerede durdu?"

Türk yargısının geçmişte ne tür süreçlerden geçtiğinin görülmesini isteyen Tunç, "1960 darbesi gerçekleştiğinde, darbeciler meşru hükümeti silah zoruyla devirdiğinde, demokrasiye darbe vurduğunda, o günün yargısı nerede durmuştur? Genç hukukçularımızın bunu görmesi, hatırlaması lazım. O günün hukukçuları darbe mağdurlarının hakkını savunmamış, darbecilerin yanında durmuştur." dedi.

Bakan Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yine 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta da aynı şekilde darbecilerin yanında duran, onlara Anayasa yazan hukukçular vardı. Hep darbe mağdurları yargılanmış, idama mahkum edilmiş ve hapislere tıkılmıştır. Böyle sınavlardan geçmiştir Türk yargısı. Ama 15 Temmuz'a gelindiğinde darbecilerin yanında değil, darbe mağdurlarının hakkını savunan, darbecileri millet adına soruşturan bir yargıyı gördük. Artık demokrasinin, milli iradenin yanında duran bir yargı sistemimiz var. Biraz da hazmedilemeyenin bu olduğunu görüyoruz.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özen de konuşmasında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Prof. Dr. Özen, "Hastanelerin, mülteci kamplarının bombalanması uluslararası hukuka aykırıdır. İsrail'in bu eylemleri, uluslararası ceza mahkemesince soykırım niteliğindedir." dedi.

Hukuk Kliniklerine ilişkin de bilgi veren Prof. Dr. Özen, çok az üniversitede bulunan klinikler aracılığıyla, toplumun dezavantajlı hukuki bilgiye ihtiyaç duyan kesime ulaşmayı amaçladıklarını aktardı.

Konuşmaların ardından öğrencilere sertifikaları verildi.