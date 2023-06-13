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Adalet Bakanı Tunç, HSK Genel Kurulu'na başkanlık etti

Adalet Bakanı Tunç, HSK Genel Kurulu'na başkanlık etti

Güncel Haberler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu göreve getirildikten sonra Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) başkanı sıfatıyla ilk kez HSK Genel Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu göreve getirildikten sonra Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) başkanı sıfatıyla ilk kez HSK Genel Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.

Tunç, HSK'ye gelişinde Başkanvekili Mehmet Akif Ekinci, Birinci Daire Başkanı Halil Koç ve üyeler tarafından karşılandı.

HSK Genel Kurulu Toplantısı, Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Tunç başkanlığında basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Güncel

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