Adalet Bakanı Tunç, HSK Genel Kurulu'na başkanlık etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu göreve getirildikten sonra Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) başkanı sıfatıyla ilk kez HSK Genel Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.