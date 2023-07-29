Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hatay'da deprem bölgesindeki AFAD koordinasyon merkezine gelerek brifing aldı. Ayrıca parti binasında partililer ve vatandaşlarla buluştu.

Adalet Bakanı Tunç Hatay'da

HATAY - HATAY - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Hatay'da, AFAD koordinasyon merkezine gelerek brifing aldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkım olan illerden birisi Hatay'a Adalet Bakanı Yılmaz Tunç geldi. Bakan Tunç, AFAD koordinasyon merkezine gelerek Hatay Valisi Mustafa Masatlı ile emniyet, jandarma güçleri ve AFAD yetkililerinden kent hakkında bilgi aldı.

Buradaki toplantının ardından Bakan Tunç, AK Partinin konteyner ve çadırdan oluşturduğu il binasına gelerek partilerle ve vatandaşlarla buluştu.