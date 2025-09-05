Adalet Bakanı Tunç, Hakkari'de AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Terörsüz Türkiye sürecinde çok önemli bir noktadayız. Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nın inşası için hayati bir konu. Olmazsa olmazımız. 41 yıldan bu yana çektiğimiz acıları artık geride bırakalım diyoruz." dedi.

Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen "Ak Parti Hakkari İl Danışma Meclisi Toplantısı"na katılan Bakan Tunç, Hakkari'de hizmetlere hız kesmeden devam edeceklerini söyledi.

İl merkezi ve ilçelerde eksikleri gidermek için çalışma yürüttüklerini ifade eden Tunç, Ak Parti'nin milletin, gençlerin, kadınların ve toplumun her kesiminin partisi olduğunu vurguladı.

Ak Parti'nin 23 yıldan bu yana iktidarda olma başarısını Türkiye'de gösteren başka bir partinin bulunmadığını dile getiren Tunç, şöyle devam etti:

"Dünya siyaset tarihinde bu kadar yüksek oy oranıyla seçimlere katılımla art arda seçimleri kazanıp iktidarda kalan başka bir lider ya da parti oldu mu? Dünya ve Türkiye siyasi tarihine geçen büyük bir başarı var ortada. Ak Parti'yi millet kurdu ve millet iktidarda tutmaya devam ediyor. Ak Parti'nin 23 yıldır iktidarda kalmasının sebebini nedir diye size sorsam? Bunu muhalefet de anlayabilse zaten sorun çözülecek. Maalesef anlamıyor. Ak Parti'nin 23 yıldan bu yana kesintisiz iktidarı Cumhur İttifakı ile sürdürmesinin yegane sebebi milletinin sesine kulak vermesidir. Milletin hissiyatına tercüman olması, milletin taleplerini öne alması ve millet ne istiyorsa onu yapması. Milletin istemediğini de yapmamasıdır."

"Terörle yapılan çetin mücadele sonunda terörsüz Türkiye'nin eşiğine geldik"

Türkiye'de 1990'lı yıllarda yaşanan siyasi istikrarsızlıklara da değinen Tunç, milletin o karanlık günleri geride bırakmak için Ak Parti'yi çare olarak gördüğünü belirtti.

Türkiye'de yasakların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaldırıldığına vurgu yapan Tunç, "Teröre zemin hazırlayan, mazeret sunan bütün unsurlar, birer birer 23 yıl boyunca yapılan mücadeleyle ortadan kaldırıldı. Terörle yapılan çetin mücadele sonunda 'Terörsüz Türkiye"nin eşiğine geldik. Geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın Ahlat'taki konuşmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'te ekim ayında yaptığı konuşma ve daha sonra İmralı'da silahları bırakma ve terörün feshi kararı, sonunda silahları yakmayla sonuçlandı." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye" sürecinde çok önemli bir noktada olduklarını vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nın inşası için hayati bir konu. Olmazsa olmazımız. 41 yıldan bu yana çektiğimiz acıları artık geride bırakalım diyoruz. 41 yılda bu ülkenin ekonomik kaybı 2,5, 3 trilyona varan bir kayıp. Bu ne demek? Türkiye'nin 10 yıllık bütçesine, 50 yıllık yatırım bütçesine eş. Yani bugün yaptıklarımızın bir o kadarını daha üzerine koyabilirdik eğer terör belası olmasaydı. Maalesef milletimizin arasına fitneyi soktular. O fitneyi şu an ortadan kaldırma zamanı. Kaldırıyoruz inşallah. Devletin kurumları tam bir koordinasyon içerisinde, muhalefet partilileriyle de bir görüş birliği var, Meclisimizde kurulan komisyon önemli görüşmeler yapıyor. İnşallah adım adım bu süreci nihayete ve başarıya erdireceğiz. Bu sürecin başarıya ermemesi için planlar yapanlar da var. Bu süreç tıkansın isteyenler var. Milletin huzurunu yeniden bozmak isteyenler de var. Türkiye'nin güçlü olmasını ve kalkınmasını istemeyenler var. Türkiye'nin bölgede hain emellere karşı gelmesini ve Türkiye'nin huzurla, güvenle geleceğe bakan bir ülke olmasını istemeyen çevreler, ülkeler var. Dolayısıyla içimize yerleştirdikleri maşaları var. Bunlara dikkat edeceğiz. Sabotajlara dikkat edeceğiz ve huzurumuzu bozdurmayacağız."

Çocuklara güvenli bir gelecek hediye etmek istediklerini dile getiren Tunç, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bugün Hakkari'nin sokaklarında dolaşırken duygulanmamak, gözlerin yaşarmaması elde değil. O güzel, pırlanta çocuklar, pazartesi günü okula başlayacaklar. Sohbet ettiğimizde her biri 'doktor, avukat, hemşire öğretmen olacağım' diyor. O çocukların o hayallerini gerçekleştirmek boynumuzun borcudur. Bu hayalleri karartmak isteyenlerle de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Huzurlu bir geleceği ve Türkiye Yüzyılı'nı inşallah inşa edeceğiz. Türkiye, yüksek standartlı demokrasi yolunda milletimizin refahını artırarak devam edecek."

Ak Parti İl Başkanı Zeydin Kaya'nın selamlama konuşması yaptığı programa, Adalet Bakan Yardımcıları Ramazan Can ve Mehmet Yılmaz, AK Parti İl Teşkilatı üyeleri ve partililer katıldı.