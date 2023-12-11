Üye Girişi
Haberler

Adalet Bakanı Tunç: "(Hakem Meler'e saldırı) Tüm şüphelilerin tespiti, mevcutlu olarak savcılıkta hazır edilmeleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne...

Güncelleme:
Abone Ol

Adalet Bakanı Tunç: "(Hakem Meler'e saldırı) Tüm şüphelilerin tespiti, mevcutlu olarak savcılıkta hazır edilmeleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiştir"

Adalet Bakanı Tunç: "(Hakem Meler'e saldırı) Tüm şüphelilerin tespiti, mevcutlu olarak savcılıkta hazır edilmeleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiştir"

Kaynak: AA / Güncel

Ankara Güvenlik Hukuk Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title