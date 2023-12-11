Adalet Bakanı Tunç: "(Hakem Meler'e saldırı) Tüm şüphelilerin tespiti, mevcutlu olarak savcılıkta hazır edilmeleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne...
Adalet Bakanı Tunç: "(Hakem Meler'e saldırı) Tüm şüphelilerin tespiti, mevcutlu olarak savcılıkta hazır edilmeleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiştir"
Adalet Bakanı Tunç: "(Hakem Meler'e saldırı) Tüm şüphelilerin tespiti, mevcutlu olarak savcılıkta hazır edilmeleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiştir"