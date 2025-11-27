Haberler

Adalet Bakanı Tunç, gündeme ilişkin soruları yanıtladı

Bakan Tunç: (Selahattin Demirtaş) Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin önünde olan bir konu bu. Takdir tamamen yargının AYM kararı kesinleşene kadar. İlgililer başvurusunu yaptı.

Bakan Tunç: (Selahattin Demirtaş) Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin önünde olan bir konu bu. Takdir tamamen yargının AYM kararı kesinleşene kadar. İlgililer başvurusunu yaptı. Bu konuda tamamen değerlendirmeyi bekleyeceğiz.

(Eskişehir'deki orman şehitleri) Orman işçilerimizin bu şekilde hayatlarını kaybetmesi, Yeşil Vatan için yaptıkları mücadele çok önemliydi. Bu konudaki soruşturma sonuçlanmış değil. Adli süreç devam ediyor, takip edeceğiz.

(Covid düzenlemesi) Bu konuda takdir meclisimizin. Paket içerisinde yer alıp almayacağı ile ilgili grup başkanımız açıklama yapacaktır. Burada bir af söz konusu değil. Covid düzenlemesi bir af değildir. 3 yıl denetimli serbestlik hakkından yararlananların, suç tarihi itibari ile yararlananlardan daha önce suç işlediği ve yargılama uzun sürdüğü için buradaki bir eşitsizliğin kaldırılmasına yönelik taleplerin değerlendirilmesidir.

(Böcek ailesinin ölümüne ilişkin) Otel sahipleri, çalışanları ve ilaçlama yapan firmaların yetkilileri ile ilgili tutuklama kararları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verildi. Daha öne tutuklanan lokantacılara, midyeciye vesaire serbest bırakma kararları verildi. Soruşturma devam ediyor. Kimler sebep olduysa yargı önünde hesap vermekten kaçamayacaklar. İşletme sahiplerinin tedbirli olması lazım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı

Uzman çavuş ve hamile eşinin acı sonu

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yemek kartı ücreti belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu

Türk tiyatrosunun efsane ismi Zihni Göktay huzurevine yerleşti

İstanbul'da 3 gün boyunca bazı yollar trafiğe kapatılacak! Bu akşam başlıyor

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Pazar günü bir şehir hariç tüm yurtta yağış bekleniyor

Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de! Vergi, harç ve cezalar artıyor

Bürokrasinin gündemine oturan derin masa!

Liverpool'un yıldızı çıldırdı: B.ka batmış durumdayız

Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Fırın denetiminde mide bulandıran görüntüler, zabıta böcek çeşitlerini saymakla bitiremedi

