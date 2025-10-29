Haberler

Adalet Bakanı Tunç: Gebze'deki Çöken Bina İçin Bilirkişi Heyeti Görevde

Güncelleme:
Adalet Bakanı Tunç, Gebze'de çöken bina olayıyla ilgili olarak bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini açıkladı. İnşaat mühendisleri, jeofizik mühendisi ve mimarlardan oluşan heyet, kurtarma çalışmaları tamamlandıktan sonra incelemelere başlayacak.

Adalet Bakanı Tunç: ( Gebze'de çöken bina) Olayın tüm yönleriyle aydınlatılabilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında inşaat mühendisleri, jeofizik mühendisi ve mimardan oluşan bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Bilirkişi heyeti, kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından derhal olay yerindeki gerekli incelemelerine başlayacaktır. Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular ve bilirkişi incelemeleri doğrultusunda olayın nedenleri ve sorumlularının tespiti için adli süreç titizlikle sürdürülecektir.

