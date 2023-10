Adalet Bakanı Tunç, Gazze'de hayatını kaybedenler için Antalya'da kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'da Gazze'de hayatını kaybedenler için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı.

Bakan Tunç, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen Antalya Adli Tıp Günleri toplantısının ardından Akdeniz Üniversitesi Camisi'nde cuma namazı kıldı. Tunç, namazın ardından Gazze'de hayatını kaybedenler için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı.

Antalya Valiliğini ziyaret eden Tunç, burada valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Hulusi Şahin'i makamında ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Tunç, Filistin'de yaşanan katliamların herkesin yüreğini dağladığını belirtti.

Tunç, Filistin'de çocuk, genç, yaşlı, kadın demeden bütün dünyanın gözü önünde adeta bir soykırım yapıldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'nin katliamların durması için çok büyük gayret gösterdiğini söyledi.

Tüm gayretlerin Türkiye'nin Filistinli kardeşlerinin yanında olduğunu gösterdiğini vurgulayan Tunç, askeri uçaklarla Filistinlilere insani yardım götürme noktasında çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

Tunç, dünyanın ve uluslararası kuruluşların adeta bu katliamlara göz yumduğunu savunarak, şöyle konuştu:

"Özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ateşkes önerilerini reddederek, orada barış ve huzurun sağlanmasından ziyade oradaki savaşın devam etmesi yönündeki kararlarını da ibretle görüyoruz. Maalesef uluslararası sistem insanlığın sorunlarına çözüm üretemiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mız her fırsatta, her platformda daha adil bir dünya için mücadele ediyor ve etmeye de devam edecek. İsrail bütün uluslararası anlaşmaları çöpe atıyor, ayaklarının altına alıyor. Cenevre Sözleşmesi'nden tutun da diğer uluslararası sözleşmelerin tamamını ihlal ederken, maalesef uluslararası kuruluşlar da buna sessiz kalıyor. Uluslararası mevcut sistemin, insanlığın sorunlarına çare olamadığını bu meselede de bizzat gördük. Başından beri söylüyoruz. Oradaki kanayan yarayı durdurmanın yolu Filistin'de iki devletli bir yapının kurulması, başkenti Doğu Kudüs olan bir bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasından geçtiğini hep söylüyoruz ve bunu da söylemeye devam edeceğiz. 4 bine yakın Filistinli orada hayatını kaybetti. Buradan hayatını kaybeden tüm Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. İnşallah bir an önce aklı selim galip gelir ve oradaki katliam durur."

Antalya Adliyesine ek bina yapılacak

Antalya'nın turizmin ve tarımın başkenti olduğunu ifade eden Bakan Tunç, kentin ticaretiyle, tarımıyla, turizmiyle ve tarihi değerleriyle Türkiye'nin gözbebeği olduğunu söyledi.

Tunç, AK Parti hükümetlerinin bugüne kadar Antalya'ya çok önemli yatırımlar yaptığını, şu ana kadar 200 milyar liraya yakın kamu yatırımının gerçekleştirildiğini anlattı.

Son 20 yılda Antalya'daki tüm ilçelerdeki adliye binalarını yenilediklerini vurgulayan Tunç, geçtiğimiz yıllarda hizmete açılan Antalya Adliyesine, aynı büyüklükte bir yeni bina ilave edeceklerini açıkladı.

Tunç, Kemer ilçesini de 10 bin metrekare büyüklüğünde yeni adalet binası kavuşturmak istediklerini, 2024 yılı yatırım programına alındığını belirtti.

Elmalı ve Kaş ilçelerine yeni adalet binası, Manavgat'a ek adalet binası ve Antalya Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne yeni bir bina yapacaklarını aktaran Tunç, Antalya'ya 539 yeni adliye personelinin atamasını gerçekleştirdiklerini kaydetti.