Haberler

Adalet Bakanı Tunç, Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa'yı Kabul Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile bir araya gelerek, işgalci İsrail'in Filistin topraklarındaki insan hakları ihlallerini ve Gazze'deki durumu değerlendirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'yı kabul etti.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlıkta bir araya geldiği Mustafa ile işgalci İsrail'in en temel insan haklarını hiçe sayarak, başta Gazze olmak üzere Filistin topraklarında yaptığı katliamı önlemek için yürüttükleri çalışmaları değerlendirdiklerini belirtti.

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"İnsanlığın vicdanı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağımızı bir kez daha vurguladık. Ülkemizde görev süresi dolan Büyükelçi Sayın Faed Mustafa'ya nazik ziyareti için teşekkür ediyor, bundan sonra üstleneceği görevlerinde başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
BM'de prompteri bozulan Trump'ın zor anları

Dünyanın gözünü çevirdiği oturumda prompteri bozuldu
FETÖ'nün emniyet ve öğrenci yapılanması sorumlusu yakalandı

Telefonundaki uygulamayı gören polis apar topar gözaltına aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Kafamın içinde bir şey kıpırdıyor' diyen çocuğun kulağından yengeç çıktı

"Kafamın içinde bir şey kıpırdıyor" diyordu, kulağından yengeç çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.