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Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti ile 'Terörsüz Türkiye' Sürecini Görüştü

Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti ile 'Terörsüz Türkiye' Sürecini Görüştü
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetiyle yaptığı görüşmede 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetiyle bugün yaptıkları görüşmede "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını bildirdi.

Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ile DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan'la bakanlıkta bugün gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tunç açıklamasında, "Görüşmede 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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