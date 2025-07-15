Adalet Bakanı Tunç, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili, "Cumhur İttifakı olarak burada tam bir koordinasyon ve uyum içerisinde bu başarı sağlandı." dedi.

Bakan Tunç, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve açıklamalarda bulundu.

Tunç, anayasa değişikliğinin Terörsüz Türkiye ile ilgili olmadığını belirterek, Terörsüz Türkiye sürecinin açıklığa kavuştuğundan itibaren Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordinasyonu sonucunda bu noktaya gelindiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu koordinasyonun sağlandığını vurgulayan Tunç, "1990'lı yılların koalisyon hükümetleriyle bu başarı olmaz. Bir buçuk yılda değişen hükümetler, Adalet Bakanlığının başka bir partiye, Dışişlerinin başka bir partiye bağlı olduğu durumlarda o görüş birliğinin sağlanması mümkün değil. Cumhur İttifakı olarak burada tam bir koordinasyon ve uyum içerisinde bu başarı sağlandı." diye konuştu.

Anayasa ile ilgili AK Parti'de oluşturulan kurula da değinen Tunç, Meclis'te anayasayla ilgili çalışmaların farklı alanda yürüyeceğini aktardı.

Bakan Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) görülen davalarla ilgili bir çarpıtmanın söz konusu olduğunu ifade ederek, "Son 10 yılda tüm ülkeler bakımından 47 ülke var, 710 bin 739 dava AİHM'nin önüne gelmiş. Bunun 11 bin 252'si hakkında ihlal kararı verilmiş. Tüm ülkeler bakımından ihlal oranı yüzde 1,58. Türkiye için 102 bin dava gitmiş AİHM'nin önüne 1193 ihlal olmuş. 1,7 yani ihlal oranı bakımından da ortalamanın altındayız." bilgisini verdi.

"Soruşturmanın sonucunu beklemek gerekir"

"Adalet Bakanı olarak bir hakim veya savcıyı arayıp talimat vermeniz söz konusu mudur?" sorusuna ilişkin Tunç, yargının bağımsız ve tarafsız şekilde soruşturmaları yaptığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'daki para kulelerini yargı nereden öğrendi, CHP'nin medyaya vermesiyle öğrendi. Oradan başlayan ve alınan ifadeler sonrasında ortaya çıkan birtakım delillerle soruşturmalar genişletildi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili ve bir kısım ilçe belediye başkanları ile ilgili bağlantılı olan itirafçıların ifadeleri ve bu itirafçıların çoğu kendi arkadaşları. Şimdi Manavgat'taki durum, önce sahip çıkmaya çalıştılar ama suçüstü görüntüleri yayınlandığında bu sefer 'inanamadık' diyorlar. Daha inanamadığınız başka deliller ortaya çıktığında ne yapacaksınız, mahcup olursunuz o zaman, soruşturma devam ediyor.

Şimdi Şile'deki suçüstü durum, neden sessiz kaldılar bugüne kadar? Şile'de belediye başkanı gözaltına alındı, hiç sahip çıkmadılar. Çünkü, suçüstü yapıldığını önceden öğrendiler ve sahip çıkmadılar. Özellikle belediyelerle ilgili soruşturmalar başladığı andan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili soruşturma başladığı andan itibaren hemen 'bu soruşturma siyasidir' dediler. Nereden biliyorsunuz, yani dosyanın içeriğini bilmiyorsunuz, daha sorgusu yapılmadı, daha bir sual sorulmadı, ne sorulacağını bilmiyorsunuz, savunmasının ne olacağını bilmiyorsunuz, elde edilen dijital materyallerin ne olduğunu bilmiyorsunuz hemen sahip çıkıyorsunuz. Burada soruşturmanın sonucunu beklemek gerekir."

10. Yargı Paketindeki düzenlemeler

Bakan Tunç, "Yalnızca muhalefet partilerine yönelik mi soruşturmalar var?" sorusuna ilişkin, AK Partili belediyelere de soruşturma açıldığını, geçen 5-6 yıl içerisinde 30 davaya AK Partili belediyelerin muhatap olduğunu söyledi.

Bu konuyla alakalı şu anda 13 kişinin mahkum olduğunu, 7 davanın devam edip 10 beraatın bulunduğunu bildiren Tunç, yargının hangi partiden olursa olsun yanlış yapanın, yolsuzluk yapanın üzerine gitmek durumunda olduğunu vurguladı.

Geçmiş dönemlerde yargının da darbeci, vesayetçi anlayışın etkisinde kaldığını anlatan Tunç, şu anda Türk yargısının her zamankinden daha bağımsız ve tarafsız olduğunu dile getirdi.

Bakan Tunç, 25 bin hakim ve savcının 17 bininin 2016'dan sonra göreve başladığını, birinci sınıf hakim ve savcı sayısı çoğaldıkça İstinaf'taki daire sayısının artırabileceğini söyledi.

"Kamuoyu araştırmalarında yargıya olan güven oranlarını yeterli buluyor musunuz?" sorusu üzerine Tunç, Türk yargısıyla ilgili dünyada kara propaganda olduğunu ifade etti.

Tunç, 10. Yargı Paketi'ndeki düzenlemelere de değinerek, şöyle devam etti:

"Pakette birçok düzenleme vardı özellikle özel infaz usulleri, konutta infaz, hasta, tutuklu, hükümlerin ve yaşlıların cezalarını infazıyla ilgili onların uygulanabilirliğini artırma noktasında mevzuatımızda düzenlemeler yapıldı. Tabii, bunlarla yetinmeyeceğiz. Şimdi ceza adaletiyle ilgili ikinci paketimiz 10. pakette yasalaşmayan, Meclisin gündemi nedeniyle geri bırakılan bazı düzenlemeler vardı."

Minguzzi davası

Bakan Tunç, Kadıköy'de, bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin davasını yakından takip ettiklerini, yargılamanın etkin şekilde devam etmesi ve sanıkların, şüphelilerin, suça sürüklenen çocukların cezayı alabilmeleri noktasındaki yargının gerekli hassasiyeti gösterdiğini vurguladı.

Söz konusu davadan sonra suça sürüklenen çocuklarla ilgili mevzuatta nelerin yapılabileceğini masaya yatırdıklarını anlatan Tunç, "Geleceğimiz olan yavrularımızı her türlü tehlikeden, şiddetten, bağımlılıktan korumak bizim asli görevimiz. Bu konuda da gerek Aile Bakanlığımız gerek İçişleri, Adalet birlikte çalışmalarımız var. Bu konuda özellikle hem suça sürüklenen çocuklar bakımından daha etkin bir soruşturma ve kavuşturma yapılabilmesi hem de suç mağduru çocukların özellikle haklarının korunması bakımından yapacağımız bazı çalışmalar var, bunları da son aşamaya getirdik." şeklinde konuştu.

Tunç, trafikle ilgili 10.Yargı Paketi'nde trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçuyla ilgili bir maddenin yasalaştığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Trafikte makas, drift atma, yol kesme, ölümlü kazaya sebebiyet verdikten sonra olay yerini terk etme, ambulans bile çağırmadan buna ilişkin özellikle suç teşkil eden hapis cezası gerektiren hususlarla ilgili olarak kanun taslağımızı hazırladık. TBMM grubumuza gönderdik, grubumuzda bu konular tartışılıyor. Önümüzdeki yasama sürecinde 11. pakette bunlar yerini alacak."

Adalet Bakanı Tunç, atamalarla ilgili gelecek günlerde müjdelerin verileceğini sözlerine ekledi.

(Bitti)