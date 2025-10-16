Yılmaz Tunç'un Romanya Ziyareti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Romanya ziyareti kapsamında, Bükreş Türk Şehitliği'ni, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliğini ve Bükreş Uluslararası Maarif Okulunu ziyaret etti.

Program kapsamında ilk olarak Romanya Adalet Bakanı Radu Marinescu ile bir araya gelen Tunç, görüşmenin ardından Bükreş Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak dua eden Tunç, ziyaretçi defterine şunları yazdı:

"Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber. Sana aguşunu açmış duruyor Peygamber. Vatan, bayrak ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkmayı Rabb'im bizlere nasip etsin. Ruhları şad olsun."

Daha sonra Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliğine giden Tunç'u, Büyükelçi Özgür Kıvanç Altan karşıladı. Büyükelçiliğin ülkede yürüttüğü çalışma ve faaliyetlerle ilgili bilgi alan Tunç, Altan ve büyükelçilik çalışanlarına özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Son olarak Bükreş Uluslararası Maarif Okulunu ziyaret eden Tunç, okul yönetimi ve öğrencilerle sohbet etti.