Adalet Bakanı Tunç, Bosna Hersekli Meslektaşıyla İş Birliğini Görüştü

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek Adalet Bakan Yardımcısı Elvir Mahmuzic'le bir araya geldi.

Tunç, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin, "Adli iş birliğimiz kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Derin tarihi köklerle bağlı olduğumuz Bosna Hersek'le ilişkilerimizi kardeşlik ve dostluk temelinde güçlendirmeye devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.