Adalet Bakanı Tunç, Bosna Hersek Adalet Bakan Yardımcısı ile Görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek Adalet Bakan Yardımcısı Elvir Mahmuzic'le bir araya geldi.

Tunç, NSosyal hesabından, görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Adli işbirliğimiz kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Derin, tarihi köklerle bağlı olduğumuz Bosna Hersek'le ilişkilerimizi kardeşlik ve dostluk temelinde güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.