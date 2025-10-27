Adalet Bakanı Tunç, Bosna Hersek Adalet Bakan Yardımcısı ile Görüştü
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek Adalet Bakan Yardımcısı Elvir Mahmuzic ile gerçekleştirdiği verimli görüşmede, adli işbirliği çalışmalarını değerlendirdi ve ilişkilerin güçlendirilmesine vurgu yaptı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek Adalet Bakan Yardımcısı Elvir Mahmuzic'le bir araya geldi.
Tunç, NSosyal hesabından, görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Adli işbirliğimiz kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Derin, tarihi köklerle bağlı olduğumuz Bosna Hersek'le ilişkilerimizi kardeşlik ve dostluk temelinde güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Güncel