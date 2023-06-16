Adalet Bakanı Tunç, Bartın Valiliğini ziyaret etti
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Valiliğine ziyarette bulundu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Valiliğine ziyarette bulundu.
Tunç, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği memleketi Bartın'da vatandaşlar tarafından karşılandı.
Daha sonra Valiliğe geçen Tunç, Vali Nurtaç Arslan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bakan Yılmaz Tunç'a AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz da eşlik etti.
Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Güncel