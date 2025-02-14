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Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da Ulus ilçesine doğal gaz verme törenine katıldı Açıklaması

Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da Ulus ilçesine doğal gaz verme törenine katıldı Açıklaması
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Vesayetçi anlayışı tarihe gömdük. Ülkemizi yüksek standartlı demokrasiye kavuşturduk. Ülkemizin kalkınmasını sağlamaya, halkımızın alım gücünü artırmaya devam edeceğiz.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Vesayetçi anlayışı tarihe gömdük. Ülkemizi yüksek standartlı demokrasiye kavuşturduk. Ülkemizin kalkınmasını sağlamaya, halkımızın alım gücünü artırmaya devam edeceğiz." dedi.

Tunç, Ulus ilçesi doğal gaz verme töreninde yaptığı konuşmada, ilçede doğal gaz çalışmalarının 7 ay gibi kısa sürede gerçekleştirildiğini belirterek, Amasra ilçesinde de çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Türkiye'de 22 yıl önce sadece 5 ilde doğal gaz olduğunu, şimdi 81 ilin tamamına doğal gazın ulaştığını aktaran Tunç, Türkiye'nin doğal gaz arzında Avrupa'nın dördüncü büyük ülkesi haline geldiğini, ülkenin ve enerji yatırımlarında, milli enerji hamlesinde önemli mesafe aldığını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sakarya Gaz Sahası'nda doğal gaz keşfi müjdesinin ardından muhalefetin eleştiride bulunduğuna işaret ederek, "Her iyi işe karşı geldiler. Her güzel işi inkar etmeye çalıştılar. Ama güneş balçıkla sıvanmaz. İş ortada, icraat ortada. Filyos'a gittiğiniz zaman orada endüstri bölgesi de inşallah olacak. Türkiye'ye o doğal gazın dağıtımıyla ilgili tesisleri görenler acaba şimdi diyor mudur ki 'Ya biz o zaman size karşı geldik. Burada doğal gaz falan yok dedik. İnkar ettik, karalamaya çalıştık. Olmaması için çıkmaması için de aslında içimizden geçirdik. Siyasi rantı olur diye düşündük. Ama yanlış yapmışız, özür diliyoruz, doğal gaz Filyos'ta, Sakarya Gaz Sahası'nda varmış ve millete siz bunu ulaştırdınız.' diyorlar mı; Demezler, yüz yok. Onu unuturlar, başka kara propagandalara devam ederler." diye konuştu.

Tunç, Sakarya Gaz Sahası'nın günlük doğal gaz üretiminin 7 milyon metreküpe, yurt içi ve yurt dışı üretim miktarının da 20 milyon metreküpe ulaştığını dile getirerek, 8,6 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacak yerli ve milli üretim gerçekleştirildiğini kaydetti.

Gabar'da petrol keşiflerinin dağlardan teröristlerin temizlenmesiyle kolaylaştığını vurgulayan Tunç, "O dağlardan petrol fışkırdı. Oradan çıkan petrol günlük 61 bin varil, az değil. Şimdi yeni keşifler yapılmaya devam ediliyor, petrolüyle, doğal gazıyla, kömürüyle, nükleer santraliyle... Nükleer enerjiye biz bu dönemde adım attık. Şimdi 4 reaktörden Mersin Akkuyu'da biri faaliyete geçti. Diğerleri de geçmeye devam ediyor. Sadece inşaatında 30 bin kişi çalışıyor. Dolayısıyla ülkemizin enerji açığını gidererek ekonomik kalkınmamızı sağlayacağız. Bir yandan adaleti güçlendireceğiz. Hukuk güvenliğini daha da tahkim etmeye ve hukuk devleti yolunda, yüksek standartlı demokrasi yolunda hız kesmeden devam edeceğiz. Vesayetçi anlayışı tarihe gömdük. Ülkemizi yüksek standartlı demokrasiye kavuşturduk. Ülkemizin kalkınmasını sağlamaya, halkımızın alım gücünü artırmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Konuşmasının ardından Bakan Tunç ve protokol üyeleri, meşalelerle doğal gazı ateşledikten sonra doğal gaz tesisinde incelemede bulundu.

Programa, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Rüfai Şahin, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Baykal ve AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan da katıldı.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
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