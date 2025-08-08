Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Önümüzdeki engeller; terör, vesayetçi anlayış, demokrasi düşmanları, saf dışı kaldığında Türkiye daha hızlı ilerleyecek, daha hızlı güçlenecek. Milletimizin refahı daha da artacak." dedi.

Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesi Kumluca beldesi toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eser siyaseti yaptığını söyledi.

Millet 23 yıldan bu yana Recep Tayyip Erdoğan'dan, AK Parti'den, Cumhur İttifakı'ndan vazgeçmiyorsa bunun en önemli sebebinin, iktidarın milletin taleplerine duyarlı olması, sürekli eser üretmesi ve hiçbir ayrımcılık yapmadan ülkenin her köşesinde icraatta bulunması olduğunu kaydetti.

Tunç, hem Bartın'da hem de Türkiye'nin her köşesinde, milletin faydasına ne varsa yapmaya çalıştıklarını vurgulayarak, eser üretirken iller arasında ayrımcılık yapmadıklarını, ülkeyi bir baştan bir başa yatırımlarla donattıklarını anlattı.

"Milletimizin refahı için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz"

Bunların yanında Türkiye'nin yüksek standartlı demokrasiye kavuşmasının mücadelesini verdiklerini aktaran Tunç, parti kapatma davası, Gezi Parkı olayları, 17-25 Aralık, 15 Temmuz darbe girişimi, "terörün azdırılması" gibi engellemelerle karşılaştıklarını dile getirdi.

Bakan Tunç, Türkiye'yi her yönüyle daha da güçlendirmek için çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Terörün, Türkiye'nin en büyük problemi olduğunu, şehitler verdiklerini ve önemli kaynakların burada harcandığını belirten Tunç, şöyle devam etti:

"Terörsüz Türkiye, inşallah başarıya ulaştığında, ülkemiz Türkiye Yüzyılı'na başladığı şu günlerde çocuklarımızın, geleceğimizin güvenle, huzurla yaşadığı, daha büyük, daha müreffeh, daha kalkınmış bir Türkiye olarak dünyada daha güçlü bir ülke konumuna inşallah gelmenin gayretindeyiz. Bu yöndeki çabalara destek veriyoruz. Bu yöndeki çabalara destek veren herkese, her kesime çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu anda, şu saatlerde devam eden çalışmalar var. Milletin temsilcileri orada bu konuyu enine boyuna konuşuyorlar, tartışıyorlar. Bu ülkede o karanlık günlerin, o terör günlerinin bir daha yaşanmamasıyla ilgili hep beraber birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Her türlü engellemelere rağmen bu eserleri ortaya koyduk. Şimdi önümüzdeki engeller; terör, vesayetçi anlayış, demokrasi düşmanları, saf dışı kaldığında Türkiye daha hızlı ilerleyecek, daha hızlı güçlenecek. Milletimizin refahı daha da artacak. Milletimizin, emeklimizin, işçimizin, memurumuzun geliri daha da artacak."

"Milletimize borçluyuz, milletimizden alacaklı değiliz"

Millete borçlu olduklarını, milletten alacaklı olmadıklarını vurgulayan Tunç, "Önümüze konulan her engeli, o taşları, yolumuza döşenen engelleri aşarak yolumuza devam ettik. Sizler 15 Temmuz'da o kahramanlığı göstermeseydiniz biz bugün burada konuşamazdık. Çoğumuz hapiste olurduk ve bu yatırımlar yapılmamış olurdu. Bakın bugün terörsüz Türkiye'yi konuşmak yerine çok daha farklı şeyler konuşulurdu. Onun için biz milletimize müteşekkiriz." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, Kozcağız-Kumluca yolunun çok konuşulduğunu belirterek, "Benim ilk milletvekili olduğum dönemler Kozcağız-Kumluca yolunu büyüklerimiz hatırlar, bugünkü çocuklarımız hatırlamaz. Ormanın içinden iki aracın yan yana zor geçtiği, virajları olan bir köy yolu gibi bir kara yoluydu. Şu anda Kozcağız-Kumluca yolunu kazandırdık." dedi.

Kumluca'da altyapı, eğitim ve sağlık alanında pek çok projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Tunç, "Bugün de değerli Belediye Başkanımız, 16 ay gibi bir sürede toplu açılış yapacak düzeye Kumluca'mızı getirmiş oldu. Sosyal tesis, Kumluca'mız için önemli çünkü buralar aynı zamanda bir turizm merkezi. Ormancılık var, avcılık var. Dolayısıyla buraya gelen misafirlerimizin kalacağı yer, bir belediye oteli ve sosyal tesis kazandırılması gerekiyordu." diye konuştu.

Tunç, Bartın il merkezi, ilçe merkezleri ve beldelerin tamamına doğal gaz getireceklerini söyledi.

"Terörden arındırdık, dağları temizledik ve petrol fışkırdı"

Doğal gazı Karadeniz'de bulduklarını hatırlatan Tunç, söyle devam etti:

"Hatırlıyor musunuz? Sayın Cumhurbaşkanımız doğal gazla ilgili 'Bir müjde açıklayacağım.' dediğinde ne dedi muhalefet? 'Seçim yatırımı.' dedi. 'Yok orada doğal gaz.' dedi. 'Var.' dedik, 'Hayır, yok.' dediler. Kara propaganda yaptılar, şimdi yaptıkları gibi. Sonrasında doğal gaz Filyos'a geldiğinde de yine karaladılar, yine inanmadılar. Denizin yüzeyinden deniz dibine kadar 2 bin metre, 2 bin metre de denizin dibinden doğal gazın bulunduğu yere sondaj, 4 bin metre. 4 bin metre derinliğe ulaşılarak, karadan 170 kilometre uzağa gidilerek denizin dibinden borular döşenerek Filyos'a doğal gaz geldi. Filyos'a doğal gaz geldiğinde bile inanmadılar. Şimdi inşallah o doğal gaz 2028 sonu itibarıyla sadece Sakarya Gaz Sahası'ndan çıkan gaz bütün Türkiye'nin konutlarının ihtiyacına cevap verebilecek noktada olacak. Gabar'da petrol nasıl çıktı? Terörden arındırdık, dağları temizledik ve petrol fışkırdı. Nükleer enerji; enerjinin her türü milletimizin refahı için gerekli. O nedenle milletimiz için, milletimiz menfaatine neyse onu yapmanın gayretindeyiz."

Tunç, Bartın'da Adalet Bakanlığı yatırımlarına hız verdiklerini vurgulayarak, "Bartın'ımıza personel eğitim merkezi kazandırıyoruz. Senenin sonunda inşallah 1000 kişilik konferans salonuyla, kültür merkeziyle, hakim, savcı, adalet personeli ve Bartın'a gelecek misafirlerin konaklayabileceği beş yıldızlı otel seviyesinde bir tesisi Bartın'a kazandırıyoruz. Sene sonunda inşallah bitecek. Şu anda yarıyı geçmiş durumda." diye konuştu.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Bozkurt'un da konuşma yaptığı programda, belediyeye alınan araçlar, içme suyu arıtma tesisi, çevre yolu ve sosyal tesisin açılışı yapıldı.