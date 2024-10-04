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Adalet Bakanı Tunç Azerbaycan'da Temaslarda Bulundu

Adalet Bakanı Tunç Azerbaycan'da Temaslarda Bulundu
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Azerbaycan'da çeşitli yetkililerle görüşerek, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki adli işbirliğini değerlendirdi ve yeni mutabakat zaptı imzaladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Azerbaycan'da Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev, Başsavcı Kamran Aliyev ve Yüksek Mahkeme Başkanı İnam Kerimov'la görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Tunç, Bakü temasları kapsamında Azerbaycan Bakanlar Kurulu'nda Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'le bir araya geldi.

Azerbaycan Başsavcılığını da ziyaret eden Tunç, Başsavcı Kamran Aliyev'le görüştü.

Tunç, temasları kapsamında Yüksek Mahkeme Başkanı İnam Kerimov'la da görüşme gerçekleştirdi.

Temaslarda, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki adli işbirliğinin mevcut durumu ve ilişkilerin daha da geliştirilmesi için yapılması gerekenler müzakere edildi.

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın da eşlik ettiği Tunç, sabah da mevkidaşı Farid Ahmadov'la bir araya gelmişti.

Tunç ve Ahmedov, Türkiye ile Azerbaycan arasında "Ceza İnfaz ve Denetimli Serbestlik Sistemleri Alanında Kapasitenin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı"na imza atmıştı.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Uluslararası İlişkiler Yılmaz Tunç Azerbaycan Diplomasi Politika Türkiye Güncel Hukuk Dünya

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