Adalet Bakanı Tunç, Azerbaycan Büyükelçisi Memmedov ile Görüşme Gerçekleştirdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov'la Bakanlıkta bir araya geldi.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Sayın Reşad Memmedov'la Bakanlığımızda bir araya geldik. Bir millet iki devlet şiarıyla ülkelerimiz arasındaki adli işbirliği başta olmak üzere, her alandaki ilişkilerimizi daha da güçlendirmek adına yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdik. Büyükelçi Sayın Reşad Memmedov'a nazik ziyareti için teşekkür ediyorum."