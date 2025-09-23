Adalet Bakanı Tunç, Azerbaycan Büyükelçisi Memmedov ile Görüşme Gerçekleştirdi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ile bakanlıkta bir araya gelerek iki ülke arasındaki adli işbirliği ve ilişkileri güçlendirme çabalarını değerlendirdi.
Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Sayın Reşad Memmedov'la Bakanlığımızda bir araya geldik. Bir millet iki devlet şiarıyla ülkelerimiz arasındaki adli işbirliği başta olmak üzere, her alandaki ilişkilerimizi daha da güçlendirmek adına yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdik. Büyükelçi Sayın Reşad Memmedov'a nazik ziyareti için teşekkür ediyorum."
Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel