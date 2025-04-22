Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt

Erken seçim iddiaları sonrası Bahçeli'den beklenen açıklama geldi
Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor! İşte öngörülen rakamlar

Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor
TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu

TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kızın sözleri damga vurdu
Papa Franciscus'un cenaze töreni 26 Nisan'da yapılacak

Cenaze programı belli oldu! Tüm adımlar vasiyetine göre atılacak

Adalet Bakanı Tunç, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri ile Görüştü

Adalet Bakanı Tunç, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri ile Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset ile bir araya gelerek demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı çerçevesinde iş birliğini güçlendirmeyi vurguladı.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset ile bir araya geldi. Tunç, "Türkiye olarak demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı çerçevesinde Avrupa Konseyi ile iş birliğimizi ve ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Tunç, Türkiye'ye ziyarette bulunan Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Berset ile Bakanlık'ta görüştü. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Sayın Alain Berset ve beraberindeki heyetle Bakanlığımızda bir araya geldik. Ülkemizin ve Avrupa Konseyi'nin benimsediği ortak değerler ile temel evrensel hukuk ilkelerini esas alarak hayata geçirdiğimiz hukuk reformları, insan haklarını daha da güçlendirmek için yürüttüğümüz çalışmalar ve iş birliğimiz üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Türkiye olarak demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı çerçevesinde Avrupa Konseyi ile iş birliğimizi ve ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Genel Sekreter Sayın Alain Berset ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.