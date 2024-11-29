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Adalet Bakanı Tunç: Arabuluculuk Barıştır ve Toplumsal Huzurdur

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası 1. Arabuluculuk Şurası'nda yaptığı konuşmada, arabuluculuğun önemini vurgulayarak, barışçıl uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin toplumsal huzuru artırabileceğini belirtti.

(ANKARA)- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası 1. Arabuluculuk Şurası'na katıldı. Tunç yaptığı konuşmada, "Arabuluculuk aslında barıştır, sulhtur dolayısıyla toplumsal huzurdur" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Dünyası Arabulucular Birliği tarafından düzenlenen Uluslararası 1. Arabuluculuk Şurası'na katıldı. Tunç yapmış olduğu konuşmada şunları kaydetti:

"Toplumsal hayatta kişiler arasında anlaşmazlıkların çıkması elbetteki tabidir. Çözüm bulunamayan veya uzayan ihtilaflar uyuşmazlığın tarafı olan kişileri zihnen ve ruhen yıprattığı gibi maddi zorlukları da beraberinde getirmektedir. Çıkan tüm uyuşmazlıkların çözümünün mahkemelere bırakılması ve çekişmeli yargıda çözülmeye çalışılması mahkemelerin de iş yükünü arttırmaktadır. İş yükünün artması ihtilaf yaşayan kişilerin uyuşmazlıklarının çözümünü de geciktirmektedir. Bize düşen ise bu ihtilafları büyümeden, zararlı sonuçlarını arttırmadan, barışçıl ve yapıcı bir şekilde çözümlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, yeni usül ve yöntemler ortaya koymaktır. İşte tam bu noktada da alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin önemi ortaya çıkıyor. Ceza hukukunda uzlaştırma ve değişik basit usulde muhakeme, seri muhakeme, kamu davasının ertelenmesi müessesesi gibi uygulamaya koyduğumuz mevzuatımızda yeni düzenlemelerle özellikle cezada da alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin dostane yöntemlerin toplumsal barışa hizmet ettiği kanaatindeyiz.

"Batıda konuşulan arabuluculuk, bizim asırlar önce uyguladığımız bir sistemdir"

Alternatif çözüm yöntemleri birçok ülkede köklü adalet reformlarının temelini oluşturmaktadır ve ortak bir değer haline gelmiştir. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri bir anlaşmazlığı yalnızca çözmek değil, onu insani bir diyalog zemininde yeniden şekillendirmek demektir. Arabuluculuk bir hukuki uyuşmazlığı çözmek demek değildir. Arabuluculuk aslında barıştır, sulhtur dolayısıyla toplumsal huzurdur. Dolayısıyla bu huzuru daha da artırmanın yolu, ihtilafları barışarak, tokalaşarak, mahremiyet içerisinde, iradilik çerçevesinde, gizlilik içerisinde ve herkesin kendi kararını vererek, razı olarak, helalleşerek çözmesi asıl önemli olan da odur. Tarafları çatışma ve didişmenin körelttiği dar yollardan kurtararak uzlaşının geniş ufkuna doğru taşımaktır. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri sadece teknik bir çözüm aracı değil, aynı zamanda bir merhamet eli, bir anlayış dilidir. Bu çözüm yöntemi hem inancımızda hem de kadim geleneğimizde de farklı usül ve adlarla yer almıştır. Daha 800 yıl önce ticari uyuşmazlıkları ahilik teşkilatıyla çözen bir milletiz. Aslında bugün Batıda çok konuşulan arabuluculuk, bizim onlardan çok asırlar önce uyguladığımız bir sistemdir."

Adalet Bakanı Tunç: Arabuluculuk Barıştır ve Toplumsal Huzurdur
Kaynak: ANKA / Güncel
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