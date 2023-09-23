Adalet Bakanı Tunç, AK Parti Pendik İlçe Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Darbecilerin atadığı bilim komisyonunun yazdığı, çizdiği darbe anayasasından, o vesayetçi ruhu taşıyan anayasadan, her ne kadar da reformlar yapmışsak da, o ruhu ortadan kaldırmak elbette ki ancak yeni anayasa yapmakla mümkün." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Darbecilerin atadığı bilim komisyonunun yazdığı, çizdiği darbe anayasasından, o vesayetçi ruhu taşıyan anayasadan, her ne kadar da reformlar yapmışsak da, o ruhu ortadan kaldırmak elbette ki ancak yeni anayasa yapmakla mümkün." dedi.

Bakan Tunç, AK Parti Pendik İlçe Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Pendik'in özellikle teşkilat çalışmaları noktasında İstanbul'un en başarılı ilçelerinden birisi olduğunu söyledi.

Pendik'te, 1994 yılından önce suyu akmayan mahallelerin ve çamurlu yolların olduğunu anımsatan Tunç, "Cumhurbaşkanımız İstanbul'u, CHP'den kurtardı. 4 yıl gibi kısa bir süre içerisinde kronik sorunlarından İstanbul'u yaşanır bir hale getirdi." dedi.

Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonraki süreçte gelen belediye başkanlarının da İstanbul'a önemli katkılar sağladığını kaydederek, "Ama son 4 yıldır da İstanbul büyük bir kayıp yaşıyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın 1994'te başlattığı 'AK Belediyecilik' anlayışı İstanbul'un altın yıllarıydı. Tabii sonrasında İstanbul'un son 4 yılı da İstanbul'un kayıp yılları olarak tarihe geçti." diye konuştu.

Pendik ve tüm ilçelerle beraber bu kayıp yılları telafi edeceklerini vurgulayan Tunç, "Yeniden 'AK Belediyecilik' anlayışının İstanbul'a hakim olduğu günler çok yakın." ifadesini kullandı.

"AK Parti'miz millet hareketidir"

Bakan Tunç, AK Parti'nin henüz 22 yaşında genç bir parti olduğunu ve daha uzun yıllar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde milletine ve ülkesine hizmet edeceğini ifade ederek, "1990'lı yıllardaki parlamenter sistemin o krizlerinden, bir buçuk yılda bir değişen hükümetlerin ortaya çıkardığı siyasi krizlerden, ekonomik krizlerden, adaletsizlikten, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasından, 28 Şubat'lardan bunalan milletimiz bu partiyi kurdu. Yani AK Parti, bir siyasi mühendislik sonucu kurulan bir parti değil. AK Parti'miz millet hareketidir." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'nin tek başına iktidara geldiği dönemde kendisinin de Pendik ilçe başkanı olduğunu anımsatan Tunç, parti henüz kurulma aşamasındayken vesayetçi anlayışın direnişiyle karşılaştıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"O zaman genel başkanımız, İstanbul 1. bölge birinci sıra milletvekili adayıydı. Vesayetçi anlayış listeden düşürdü. 'Milletvekili olamazsın.' dedi. Daha kuruluş aşamasında, kurucu üyelerin arasında başörtülü üye var diye dava açıldı AK Parti'ye. İşte en çok ihtiyacımız olan şey adaletti. O nedenle partimizin ilk adı adalet. Ülkede kalkınma diye bir şey yoktu. Yatırımlar durmuştu. 20 banka batırılmış, hazinede para yoktu. En fazla ihtiyaç duyulan şey adalet ve kalkınmaydı. Partimizin ismi de bu şekilde oluşturuldu."

"Türkiye'de hukukun üstünlüğünü, temel hak ve özgürlükleri daha da geliştirdik"

AK Parti'nin 21 yıl boyunca milletin refahını artırmaya çalışırken de 27 Nisan e-muhtırası, Gezi Parkı olayları ve FETÖ'nün darbe girişimiyle hep engellenmeye çalışıldığına işaret eden Tunç, "Her sıkıntılı süreçte milletimizin desteğini gördük. Milletimizin desteğiyle bu sıkıntılı süreçleri aştık ve bugünlere geldik. Türkiye'de hukukun üstünlüğünü, temel hak ve özgürlükleri daha da geliştirdik, önünü açtık ve demokrasi çıtasını daha da yükselttik. Antidemokratik uygulamalara son verdik ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle de çok önemli bir yönetim reformunu milletimizin onayıyla gerçekleştirdik." şeklinde konuştu.

Bakan Tunç, Anayasa'da da temel hak ve özgürlükler açısından çok önemli değişiklikler yaptıklarını belirterek, hedeflerinde yeni sivil bir anayasa olduğunu söyledi.

Yeni anayasa konusunda çalışmalara başladıklarını vurgulayan Tunç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Darbecilerin yaptığı, darbecilerin atadığı bilim komisyonunun yazdığı, çizdiği darbe anayasasından, o vesayetçi ruhu taşıyan anayasadan, her ne kadar da reformlar yapmışsak da, o ruhu ortadan kaldırmak elbette ki ancak yeni anayasa yapmakla mümkün. İnşallah 28. dönem parlamentosu da bunu gerçekleştirecektir. Bu uzlaşmayı sağlarsak bütün partiler olarak milletimize olan borcumuzu yerine getirmiş oluruz."

"Pendik'te 4,5 yılda 4 milyar 900 milyon liralık yatırım yaptık"

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de ziyareti dolayısıyla Bakan Tunç'a teşekkür etti.

Pendik'in büyümeye, gelişmeye devam ettiğini kaydeden Cin, 39 ilçe arasında en fazla yatırım yapan ilçenin Pendik olduğunu, ilçede 4,5 yılda 4 milyar 900 milyon liralık yatırım yaptıklarını söyledi.

Sosyal belediyecilik anlamında da öncü belediye olmaya gayret ettiklerini aktaran Cin, Pendik'te oturup ilk defa üniversite kazanan tüm öğrencilere 5'er bin liralık eğitim desteği verdiklerini dile getirdi.

Cin, gelecek yılın sonuna doğru yeni belediye binasının da hizmete açılacağını belirterek, bu binanın da Türkiye'de belediye açısından ilk akıllı bina olacağını sözlerine ekledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, programı öncesinde Pendik Kaymakamlığı ile Pendik Belediyesine de ziyaret gerçekleştirdi.