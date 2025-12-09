Adalet Bakanı Tunç: Süreç Komisyonunun Raporunda Ortaya Çıkacak Görüşler Doğrultusunda Yasama ve İdari Uygulamalarla İlgili Meclis Bize Yol Gösterecek

(TBMM) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yürüttüğü sürece ilişkin yasal düzenlemelerle ilgili "Meclis komisyonu raporunu hazırlayacak. Raporda ortaya çıkacak görüşler doğrultusunda gerek yasama, gerekse idari uygulamalarla ilgili atılması gereken ne adım varsa Meclis bize yol gösterecek inşallah" dedi. Adli emanetlerle ilgili soruyu yanıtlayan Bakan Tunç, "Adli emanetlerle ilgili Büyükçekmece Başsavcılığının adalar ile ilgili konularda soruşturmalar devam ediyor. Ayrıca Adalet Bakanlığı Adalet Müfettişliği vasıtasıyla da hem Büyükçekmece hem de ülke genelindeki adli emanetlerle ilgili bir teftiş süreci başlattık" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu'nda, TBMM, Adalet Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşülüyor. Bakanlığının bütçe görüşmelerine katılmak üzere TBMM'ye gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Genel Kurul Salonu'na girmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Meclis bize yol gösterecek"

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yasal düzenlemeleri ne zaman istişare edeceğine ilişkin soruya Bakan Tunç, "Meclis komisyonu raporunu hazırlayacak. Raporda ortaya çıkacak görüşler doğrultusunda gerek yasama, gerekse idari uygulamalarla ilgili atılması gereken ne adım varsa Meclis bize yol gösterecek inşallah" yanıtını verdi. "Yılbaşından önce mi olur, sonra mı?" sorusunu ise Tunç, "O raporun sonucuna göre" şeklinde yanıtladı.

"Adalet müfettişlerimiz şu anda ülke genelinde bütün adli emanetlerle ilgili bir teftiş başlatmış durumda"

Bakan Tunç, adli emanetlerle ilgili yaşanan olaylara ilişkin soru üzerine "Adli emanetlerle ilgili Büyükçekmece Başsavcılığının adalar ile ilgili konularda soruşturmalar devam ediyor. Ayrıca Adalet Bakanlığı Adalet Müfettişliği vasıtasıyla da hem Büyükçekmece hem de ülke genelindeki adli emanetlerle ilgili bir teftiş süreci başlattık" diye konuştu.

Bu konunun önemli olduğunu belirten Tunç, şunları söyledi:

"Soruşturmalarla ilgili özellikle adli emanete alınan depolardaki bu delillerin saklanması önemli. Bu konuda eğer mevzuattan ya da uygulamadan kaynaklanan birtakım zafiyetler, eksiklikler varsa bunların da süratle giderilmesi noktasında gerekli çalışmaları yapıyoruz. Büyükçekmece Başsavcılığınca gözaltı kararları verildi. 10 gözaltı var, iki tutuklama var. Kırmızı bültenle ilgili çalışmalar da devam ediyor. Soruşturmayı etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Bundan sonra bu tür olayların tekrarlanmaması bakımından da gerek mevzuatla ilgili gerekse uygulama ile ilgili ne tür tedbirler alınması gerekiyorsa bunları da etkili bir şekilde almak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Burada adli emanetlerle ilgili herhangi bir olaya hiçbir fırsat verilmemesi lazım. Bu konuyu çok önemsiyoruz. Adalet müfettişlerimiz şu anda ülke genelinde bütün adli emanetlerle ilgili bir teftiş başlatmış durumda. Bu noktada gerekli tespitler önümüzdeki süreç içerisinde ortaya çıkacak."

Adli emanetlerle ilgili bu depolarda saklanan ürünlerin nasıl saklanacağının, denetimlerinin nasıl yapılacağının yönetmelikte belirlendiğini anlatan Tunç, "Tabii bu yönetmelik gereğince Cumhuriyet Başsavcılıklarının belli aralıklarla rutin denetimleri var. Bu konudaki yönetmelikten kaynaklanan bir sıkıntı varsa bunun süratle çözümlenmesi gerekiyor. Bu konuda şu anda bütün Türkiye genelindeki adli emanetlerle ilgili sayımlar ve teftişler gerçekleşiyor. Bu teftişler sonucunda gelecek olan müfettiş raporları sonrasında gerekli adımları kararlılıkla atacağız" diye konuştu.

"Bankalardaki sistemin aynısı adliyelerde uygulanabilir, bunu araştırıyoruz"

Değerli eşyaların daha muhkem bir depo ve kasalarda korunması gerektiğini vurgulayan Tunç, "Bu anlamda tabii kasaların açılabilmesi için de tek bir anahtarla açılmaması lazım. Bu konuda şu anda adliyelerde eğer bu noktada alınması gereken tedbir varsa, yani bankalardaki sistemin aynısı adliyelerle de uygulanabilir. Bunu araştırıyoruz" dedi.