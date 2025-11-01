Adalet Bakanı Tunç, Adıyaman'daki Tarım Mükemmeliyet Merkezini Ziyaret Etti

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Adıyaman ilimizde İşyurtları Kurumumuz tarafından işletilen Tarım Mükemmeliyet Merkezinde incelemelerde bulunduk. 212 bin 250 metrekare alana sahip yeni nesil tesisimiz, Adıyaman'ımızın tarım sektöründeki istihdamına nicelik ve nitelik olarak önemli katkılar sağlıyor" dedi.

Bir dizi ziyaret ve açılış töreni için Adıyaman'a giden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Adıyaman ilimizde İşyurtları Kurumumuz tarafından işletilen Tarım Mükemmeliyet Merkezinde incelemelerde bulunduk. 212 bin 250 metrekare alana sahip yeni nesil tesisimiz, Adıyaman'ımızın tarım sektöründeki istihdamına nicelik ve nitelik olarak önemli katkılar sağlıyor. Burada üretilen ve işlenen tarım ürünleri, ülkemizin dört bir yanında vatandaşlarımızla buluşuyor. Üretime ve ülkemiz ekonomisine değer katan merkezimizin şehrimize kazandırılmasında emeği ve katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum."