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Adalet Bakanı Tunç, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ossowski'yi kabul etti

Adalet Bakanı Tunç, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ossowski'yi kabul etti
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski'yi kabul etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski'yi kabul etti.

Bakanlıkta gerçekleştirilen kabulde, konuşmasına Ossowski'ye yeni görevinde başarılar dileyerek başlayan Tunç, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin önem verdikleri bir konu olduğunu söyledi.

AB ile geçmişte yargı alanında önemli projeler yaptıklarını anlatan Tunç, "Bu projelerin devamıyla ilgili yine birtakım çalışmalarımız var. Yeni dönemde bunları daha da artırarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeni dönemde inşallah sizlerle beraber ilişkileri daha ileriye taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Ziyaretiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni görevinizde başarılar diliyorum." diye konuştu.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ossowski de konuşmasına Türkçe "Sayın Bakan teşekkür ederim. Şimdi mutluyum." diyerek başladı.

Konuşmasına İngilizce devam eden Ossowski, Türkiye'de karşılaştığı misafirperverliğin muazzam olduğunu, görevine çok iyi bir başlangıç yaptığını dile getirdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Türkiye ziyaretine değinen Ossowski, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi ve olumlu görüşmeler gerçekleştirildi. Bu görüşmeler sırasında bir aday ülke olarak Türkiye ile yeniden çalışmaların yapılması, hızlandırılması anlamında görüşler karşılıklı olarak ifade edildi. Bu önümüzdeki süreç içerisinde umut ediyoruz ki daha önce yaşanılan birtakım engeller, aksilikler artık giderilsin, bunların üstesinden gelinsin."

Ossowski, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin yüksek potansiyel taşıdığını ancak her iki tarafın da yapması gereken görev ve ödevler olduğunu kaydetti.

Görüşme, basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
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