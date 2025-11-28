Haberler

Adalet Bakanı Tunç, 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnamelerini Açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnamelerini sosyal medya üzerinden duyurdu. 621 hakim ve savcının ataması gerçekleşirken, bölge adliye mahkemelerine 115 yeni üye hakim görevlendirildi. 2026'da 4 yeni ağır ceza mahkemesi açılacak ve yeni yargı düzenlemeleri ile 404 mahkeme hizmete girecek.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnamelerinin yayımlandığını açıkladı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnamelerine ilişkin açıklamada bulundu. Tunç, açıklamasında hakim ve savcıların hukukun üstünlüğü, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleri doğrultusunda görev yaptığını belirterek yeni görev yerlerinin yargı teşkilatı ve toplum için hayırlı olmasını diledi.

Mazeret Kararnamesi kapsamında 621 hakim ve Cumhuriyet savcısının ataması gerçekleştirildi. Ayrıca 1840 müstemir yetki düzenlemesi yapılarak yargı teşkilatında yeni görevlendirmelere gidildi.

Bölge adliye mahkemelerine 115 yeni üye hakim

Bölge adliye mahkemelerinde 115 üye hakim görevlendirildi. Ayrıca 12 ceza ve 5 hukuk dairesi olmak üzere toplam 17 yeni daire faaliyete geçirildi. Tunç, bu adımla istinaf yargısının kapasitesinin önemli ölçüde artırıldığını vurguladı.

4 yeni ağır ceza mahkemesi 2026'da açılıyor

Tunç, 2 Ocak 2026 itibarıyla Beyşehir, Erbaa, Kahta ve Merzifon Ağır Ceza Mahkemelerinin faaliyete başlayacağını duyurdu.

Bölünmüş mahkeme uygulamasına son

Tunç, bölünmüş mahkeme uygulamasının kaldırıldığını belirterek 319 mahkemenin müstakil hale getirildiğini, yeni kurulan 85 mahkeme ile birlikte toplam 404 mahkemenin hizmete geçtiğini açıkladı.

İdari yargıda 219 atama

İdari yargıda 219 hakimin ataması yapıldı. Diyarbakır, Kayseri ve Antalya Bölge İdare Mahkemeleri faaliyete geçirilirken, Bingöl, Amasya, Hakkari ve Şırnak'ta yeni idare ve vergi mahkemeleri kuruldu.

Kaynak: ANKA / Güncel
Suriyelilere ücretsiz sağlık hizmeti sona eriyor

Yeni yılda eşitleniyoruz! Suriyelilere o hizmet artık ücretli
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilo alma deneyi yapan Influencer hayatını kaybetti

Yaptığı akıl almaz deney, fenomeni uykuda ölüme götürdü
Fransa bu olayla çalkalandı! İş görüşmesine gelen yüzlerce kadına mide bulandıran tuzak

İş görüşmesine gelen yüzlerce kadına mide bulandıran tuzak
Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu

Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu
Mehmet Ağar'la aynı masada görüntülenen başsavcı Yargıtay'a atandı

Mehmet Ağar'la aynı masada görüntülenen başsavcının görev yeri değişti
Kilo alma deneyi yapan Influencer hayatını kaybetti

Yaptığı akıl almaz deney, fenomeni uykuda ölüme götürdü
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci

Tüyler ürperten görüntüler! Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci
Mansur Yavaş'ın suç duyurusuna Osman Gökçek'ten jet yanıt

Mansur Yavaş'ın hamlesi sonrası ilk açıklama geldi
Yer: İstanbul! Düğün salonunda gizli kamera skandalı

Kadınlar buldu! İstanbul'daki düğün salonunda gizli kamera skandalı
Rıdvan Dilmen, ''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fenerbahçe'nin yıldızını açıkladı

''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fener'in yıldızını açıkladı
5 yıl hapsi istenen CZN Burak hakkında mahkeme kararını verdi

5 yıl hapsi isteniyordu! CZN Burak hakkında karar çıktı
Düştüğü nota beğeni yağıyor! Arda'dan Fener taraftarını mest eden paylaşım

Arda'dan Fener taraftarını mest eden paylaşım
Üç kardeşin zehirlendiği olayda fare zehri-siyanür iddiası

Üç kardeşin zehirlendiği olayda şoke eden iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.