Adalet Bakanı Tunç, 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnamelerini Açıkladı

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnamelerinin yayımlandığını açıkladı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnamelerine ilişkin açıklamada bulundu. Tunç, açıklamasında hakim ve savcıların hukukun üstünlüğü, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleri doğrultusunda görev yaptığını belirterek yeni görev yerlerinin yargı teşkilatı ve toplum için hayırlı olmasını diledi.

Mazeret Kararnamesi kapsamında 621 hakim ve Cumhuriyet savcısının ataması gerçekleştirildi. Ayrıca 1840 müstemir yetki düzenlemesi yapılarak yargı teşkilatında yeni görevlendirmelere gidildi.

Bölge adliye mahkemelerine 115 yeni üye hakim

Bölge adliye mahkemelerinde 115 üye hakim görevlendirildi. Ayrıca 12 ceza ve 5 hukuk dairesi olmak üzere toplam 17 yeni daire faaliyete geçirildi. Tunç, bu adımla istinaf yargısının kapasitesinin önemli ölçüde artırıldığını vurguladı.

4 yeni ağır ceza mahkemesi 2026'da açılıyor

Tunç, 2 Ocak 2026 itibarıyla Beyşehir, Erbaa, Kahta ve Merzifon Ağır Ceza Mahkemelerinin faaliyete başlayacağını duyurdu.

Bölünmüş mahkeme uygulamasına son

Tunç, bölünmüş mahkeme uygulamasının kaldırıldığını belirterek 319 mahkemenin müstakil hale getirildiğini, yeni kurulan 85 mahkeme ile birlikte toplam 404 mahkemenin hizmete geçtiğini açıkladı.

İdari yargıda 219 atama

İdari yargıda 219 hakimin ataması yapıldı. Diyarbakır, Kayseri ve Antalya Bölge İdare Mahkemeleri faaliyete geçirilirken, Bingöl, Amasya, Hakkari ve Şırnak'ta yeni idare ve vergi mahkemeleri kuruldu.